Rosalía, «com mola ser espanyol» El discurso estético y musical de la artista catalana siempre ha reivindicado la cultura tradicional española

Nacho Serrano @Revista_HRB Actualizado: 22/03/2019 13:04h

«Los catalanes admiten que Rosalíaes el primer paso para crear su propia Andalucía una vez se hayan separado de España». El titular es obviamente una broma de El Mundo Today, pero refleja de forma extraordinariamente irónica el aura de españolidad que transmite la cantante catalana en cada nuevo paso de su fulgurante carrera.

Al margen de que la elección de su materia de estudio favorita, el flamenco, sea una epítome musical de lo español, el lenguaje que emplea en sus canciones, igual que el aspecto visual de sus videoclips, no podrían ser más ibéricos de pura cepa. No solo por la imaginería andaluza, torera y «semanasantera», también por la choni: un fenómeno eminentemente patrio. Todo recreado con un estilo tan cool que no se puede aguantar, e incluso con guiños a la bandera nacional. «Com mola ser espanyol».

Mientras Vox utiliza su ínclito «Malamente» en sus mítines, la revista Forbes asegura al mundo que ella es la única española merecedora de figurar entre los jóvenes europeos menores de 30 años que serán más influyentes en 2019. Que sepamos, ningún periodista a llegado a sacarle algo en claro sobre el «próces» (ella siempre responde con la frase «yo soy catalana y a la vez cuando voy al sur me siento de allí»). El día que se pronuncie, si es que algún día lo hace, se la jugará, desde luego. Pero seguro que nada impedirá que siga siendo la reina de la «playlist» «Pop con Ñ» en Spotify.

Si quedaba duda alguna de la españolidad que representa la artista catalana, esta semana ha quedado despejada de otra forma extraordinariamente irónica, la increíble repercusión que ha tenido su tuit sobre la tortilla de patata. El mayor debate gastronómico de todos los tiempos en nuestro país ha quedado resuelto. Hay que comerla con pan y con cebolla, y convertir la receta en ley culinaria de una vez por todas. Porque como dijo ayer mismo El Sevilla: «La marca España es Rosalía presumiendo de comer tortilla de patata con pan».