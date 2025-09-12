Suscríbete a
Consiga una obra de Álvaro Barrios, estrella del arte conceptual, a quien entrevistamos

número 1677

Entre otros contenidos imperdibles, conversamos con el artista colombiano -descubra cómo tener un original suyo-, plato fuerte del comienzo de la temporada artística, que repasamos. Y conversamos con la premio Nobel polaca Olga Tokarczuk

En la 'rentrèe', ABC Cultural sigue ofreciendo a sus lectores los mejores contenidos. Este número abre sus páginas adelantando lo imprescindible en la nueva temporada artística. Uno de los platos fuertes es la exposición del colombiano Álvaro Barrios, en la galería Fernando Pradilla. Conversamos ... por extenso y en profundidad con uno de los padres del arte conceptual en Latinoamérica. Pone en jaque los conceptos de original y copia y convierte el suplemento de esta semana en una genuina obra de arte. No se pierdan cómo conseguir un grabado original de Barrios.

