Suscríbete a
ABC Cultural

Crítica de:

'Misterio en el Barrio Gótico', de Sergio Vila-Sanjuán: la Historia como labor detectivesca

Narrativa

En la última novela del escritor y periodista catalán, galardonada con el premio Fernando Lara 2025, pone a Balmoral otra vez a trabajar, investigando la desaparición de una burguesa

Otros textos del autor

Rincón del Barrio Gótico de Barcelona
Rincón del Barrio Gótico de Barcelona
Sergi Doria

Sergi Doria

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A la novela de suspense le sienta bien un crimen. No hay revelaciones históricas, ni 'scoops' periodísticos sin suspense detectivesco. En ‘El informe Casabona’ Sergio Vila-Sanjuán nos hablaba de familias barcelonesas de cuna con cadáveres en el armario; a raíz de la muerte del ... empresario y mecenas Alejandro Casabona, el periodista cultural Víctor Balmoral recibía el encargo de desentrañar la versión más oscura del finado: fraudes fiscales, turbias relaciones sentimentales, hijos problemáticos... la biografía oficial del patricio resquebrajada por la radiografía ética.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app