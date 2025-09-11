Suscríbete a
ABC Cultural

a la sazón

Contra el tiempo

Ha pasado de rondón, sin repique de campanas ni salva de cañonazos, el centenario de un pionero español

Otros textos del autor

José María Herrero Marzo
José María Herrero Marzo
Jorge Freire

Jorge Freire

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ha pasado de rondón, sin repique de campanas ni salva de cañonazos, el centenario de un pionero español. ¿Qué otra cosa cabe esperar de un país que tiene por costumbre extender alfombra roja al forastero y alzar la ceja al paisano? José María Herrero Marzo ... vino al mundo en Galve, pueblecito del altiplano turolense al que puso en los anales de la paleontología. Autodidacta pertinaz, aprendió antes a descifrar las cicatrices de la roca que a hojear el periódico. Este julio habría cumplido cien años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app