'Morir en la arena', de Leonardo Padura: Cuba, crónica de una derrota

El autor cubano ha escrito su libro más valiente, y desesperanzado sobre un país moribundo, donde arriban solo deshechos, y al que solo el miedo puede sostener la esclavitud resignada

Leonardo Padura (La Habana, 1955)
José María Pozuelo Yvancos

Leonardo Padura ha escrito su libro más valiente, y desesperanzado. Esta crónica de una Cuba moribunda, donde arriban solo deshechos, pecios vitales de una generación derrotada, a la que solo el miedo puede sostener la esclavitud resignada.

Si no fuera porque ya lo hizo ... hace cuarenta años, y desde el exilio, Guillermo Cabrera Infante, esta novela de Padura podría haberse titulado 'responso por una Habana difunta'.

