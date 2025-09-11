Suscríbete a
Los programas de inteligencia artificial, que son buenísimos respondiendo mails, no se van a quedar pronto ni con mi trabajo de profesor ni de escritor

Baltasar Gracián
Álvaro Enrigue

En su ‘Arte de Ingenio, tratado de la Agudeza’, Baltasar Gracián propuso que un poema es un método de conocimiento tan válido como un tratado filosófico y, un verso bien ejecutado, una herramienta tan poderosa como un juicio lógico. Pensaba que ambas formas de ... expresión iluminan lo concreto por rutas opuestas: el juicio aclara la verdad limitando lo dispar, y un verso ‘dilata’ la ‘variedad’ del mundo: «es más sublime cuanto más nobles entidades multiplica».

