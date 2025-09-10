La ruptura del localismo asturiano con 'Vista Norte'

El nuevo impulso de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Asturias para promover el arte actual en el Principado es un modesto 'gallery weekend' que arrancó la temporada en las tres grandes ciudades de la región con la apertura simultánea de sus ... once exposiciones.

A falta de otras actividades de interés inaugural, la iniciativa sirvió para anunciar la organización de una mesa redonda y de varias noches blancas a lo largo del mes de septiembre, con ánimo de romper el perenne localismo del circuito cultural asturiano que, sin embargo, siempre emerge.

Lo cierto es que Asturias tiene una larga tradición galerística y que sus protagonistas de ayer y hoy pelean sin descanso por superar el confinamiento regional de unos coleccionistas cuyos vapores decimonónicos no terminan de evaporarse.

Una tarea titánica y descorazonadora que han sufrido los galeristas jubilados y que siguen sufriendo sus herederos, junto a algunos debutantes valientes, soñando con instituciones más profesionales y con administraciones capaces de coordinarse para unir presupuestos y compartir esfuerzos, lejos del ombligo político. Difícil propósito de esta bendita periferia, pero la esperanza es lo último que se pierde.

Pinceladas

El circuito se inicia en la galería Amaga de Avilés con la exposición 'Soporte, materia y signo' de Antonio Gil Morán, que continúa rasgando las texturas con las investigaciones pictóricas que le dieron hace dos décadas el Premio BMW, de ecos monocromáticos e informalistas. También en Avilés, Lucía Dueñas –galería sin local– organizó un interesante 'open studio' en el taller de Diana Coanda y Víctor Velasco.

En Oviedo, Arancha Osoro convoca la colectiva 'Cuando el color se mueve' con Iván Baizán, Fuensanta Sobejano y Marta Fermín, entre sugerentes juegos cromáticos, mientras Espacio 451 presenta las técnicas artesanales de Elisa Pardo Puch, cuyas estructuras textiles subrayan una trayectoria a seguir. La galería Caicoya alberga el hermoso proyecto que Jezabel Rodríguez titula 'Contener la memoria', con sus refinadas naturalezas muertas de blancos pensamientos y formas blancas sobre fondos blancos.

En línea recta. De arriba abajo, obra de Alexander Grahovisky en Bea Villamarín; esculturas de Sahatsa Jauregui en ATM; y dibujo de Jezabel Rodríguez en Caicoya ABC

En la nave periurbana de Deva (Gijón) donde ATM establece su estrategia galerística, debuta ahora Sahatsa Jauregi, que ya brilló hace dos años en su estand de ARCO, con instalaciones que ofrecen relecturas de la tradición escultórica vasca mediante piezas de acero que se inspiran en la anatomía para descomponer el espacio en módulos secuenciales, irónicos y funcionales. Sorprendente, en la galería Llamazares, el conjunto pictórico 'La vida romántica' de Juana García-Pozuelo, que reivindica la contemplación y la sensibilidad con la belleza de la arquitectura y una reflexión sobre la habitabilidad de las cosas.

Esa lectura figurativa también es santo y seña de Alexander Grahovsky en 'La A6 cuando disipa la niebla' –galería Bea Villamarín– que, entre el Surrealismo y el Pop, recrea metáforas sobre los viajes. La sala Sola aglutina una colectiva titulada 'La piel del gesto', con esculturas y pinturas en pequeño formato de Natalia Herrero, Marcela Luna, Covadonga Pérez, Irene Trapote y David Catá, mientras Espacio Líquido presenta los cuadros e instalaciones de Rosalía Banet, que se nutre del cuerpo como archivo para fragmentar rostros, amores y violencias.

Y entre colores, narrativas, simbologías y otras carambolas estéticas se agradece el reposo visual que nos propone Aurora Vigil-Escalera en 'Ver/Sentir/Habitar,' primer encuentro de dos excelentes artistas deudores del menos es más miesiano: Lisardo Menéndez, con sus delicadas geometrías sobre tela, y Tadanori Yamaguchi, cuyas excepcionales esculturas orgánicas suponen, sin duda, un caso único de la escultura hecha en España.