'Nuevos imaginarios' en CondeDuque: la contemplación en un mundo desquiciado

Nos acoge, valga esta palabra, las acciones de 'cuidado' tras el atentado terrorista: las imágenes de Isaki Lacuesta que hacen que recordemos los horrendos acontecimientos en la discoteca Bataclan en 2015. El dolor en la noche, la violencia imponiendo su atroz 'lógica', contrastan con los gestos que atienden a los heridos en una marcha literalmente hacia atrás que enlaza con la idea benjaminiana de la imagen materialista en el instante del peligro.

Así comienza la magnífica exposición 'Nuevos imaginarios', comisariada por Nicolás Combarro y Miguel Ángel Delgado, en la que se presentan trabajos de conocidos directores de cine contemporáneos. Las salas 'subterráneas' del Conde Duque sintonizan a la perfección con esta propuesta que se presentó en 2024 en el CGAC.

Las imágenes de Oliver Laxe y Lois Patiño, dispuestas lúcidamente en los extremos del recorrido, ofrecen antitéticas versiones del sentimiento sublime: una con el desastre en el bosque, con la maquinaría arrancando de forma despiadada los árboles en una atmósfera oscura; la otra, en una iluminación mística multicolor que interpreta la idea de la plenitud no como vaciamiento sino como epifanía esperanzadora.

Por su parte, Susana Sousa Dias acoge la narración del colonialismo y sus heridas en el Congo con una sutileza impresionante, a través de una devastación que requiere de una memoria crítica, otro modo de modular el paisajismo sin sublimación.

En la oscuridad. De arriba abajo, fotogramas de 'Caida na noite', de Olvier Laxe; 'Hespérides', de Helena Girón y Samuel M. Delgado; y 'Flores de Piedra Canta', de Lois Patiño ABC

También late e incluso habla la Naturaleza en la triple proyección de los realizadores canarios Helena Girón y Samuel Delgado, que transforman los procesos de maduración de los plátanos en su tierra insular en un diálogo con toques para-surrealistas; las dulces plantas cultivadas en invernaderos de plástico están un tanto 'aburridas' esperando al agricultor, que parece darles incluso una satisfacción 'sensual'. Por su parte, Laila Lerxundi compone un retrato colectivo, incluso atravesado por cierta musicalidad, en el que los ritmos del tiempo y la emoción frenan la prisa tan característica de la 'percepción distraída' en los espacios del arte.

Aunque estamos desde hace décadas instalados en la retórica post-humanista, tal vez deberíamos entender que es crucial volver a conjugar la relación con la Naturaleza sin despreciar lo que, para bien y para mal, somos, esto es, una lectura crítica que retome el problema de la 'deshumanización del arte' que formulara Ortega y Gasset hace cien años.

En todos estos directores de cine, especialmente en estas imágenes seleccionadas, hay una reivindicación de la experiencia contemplativa, conscientes de que es necesaria la pausa frente a la conducción algorítmica y la batalla por captar, cueste lo que cueste, la atención.

En tiempos oscuros o desquiciados, cuando los crímenes más atroces se producen sin que la comunidad internacional sea capaz de imponer un mínimo de justicia, los imaginarios de estos autores buscan, sin caer en lo panfletario, trazar líneas de resistencia para intentar pensar y crear un mundo menos cruel.

'Nuevos imaginarios' Colectiva. Centro Conde Duque. Madrid. C/ Conde Duque, 11. Comisarios: Nicolás Combarro y Miguel Ángel Delgado. Hasta el 11 de enero de 2026. Cuatro estrellas.

Acaso aquí estén sembrándose las semillas de 'futuros diferentes' en los que no tengamos que aceptar acríticamente la distopía, donde tampoco sea necesario emplear el discurso del miedo. Lo peor puede manifestarse incluso de forma sutil. Trazar una línea de fuga, imaginar una vida digna, es una tarea estética y, por supuesto, política.