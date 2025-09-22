Suscríbete a
Una mirada desenfocada al arte contemporáneo, en CaixaForum Madrid

La novedosa exposición, realizada en colaboración con el Museo de l'Orangerie de París, reúne 72 obras 'borrosas' de 55 artistas

El jardín de las delicias de Monet en Normandía

Wojciech Fangor. 'Number 17', 1963. MoMA, Nueva York
Wojciech Fangor. 'Number 17', 1963. MoMA, Nueva York © Wojciech Fangor, MoMA/2025 Scala Archives

Natividad Pulido

Madrid

Los miopes ven (vemos) la Luna más grande de lo normal, pero también más borrosa; menos real, más misteriosa. Claude Monet pasó cuarenta años de su vida pintando su jardín en Giverny, un Parnaso que construyó en Normandía para poder pintarlo a todas ... las horas del día. Sin embargo, las cataratas le impedían al final de su carrera ver con claridad y alteraban su percepción de los colores. La paleta se redujo a marrones, rojos y amarillos. Su pincelada era cada vez más gestual. Su ceguera progresiva le llevó, sin pretenderlo, camino directo a la abstracción. Sus últimas pinturas dejaron una huella importante en los pintores abstractos de la segunda mitad del siglo XX. Así nos lo han contado hasta ahora, pero hay quienes piensan que quizá ese desenfoque del viejo Monet no se debiera tanto a sus problemas de vista, que los tuvo, como a una elección estética voluntaria.

