Suscríbete a
ABC Cultural
Última hora
Estonia denuncia que tres aviones de combate rusos han violado su espacio aéreo

Edward Weston, el fotógrafo que capturó la sensualidad en un pimiento y en un váter

Una gran antológica en la Fundación Mapfre revisa la prolífica y exitosa carrera del artista que transformó lo banal en extraordinario y sublime

La Fundación Mapfre resucita a Raimundo de Madrazo, al que 'mató' la Historia del Arte

Edward Weston. A la izquierda, 'Pimiento nº 30', 1930. A la derecha, 'Excusado', México, 1925
Edward Weston. A la izquierda, 'Pimiento nº 30', 1930. A la derecha, 'Excusado', México, 1925 © Center for Creative Photography, Arizona Board of Regents

Natividad Pulido

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En su célebre ensayo 'Sobre la fotografía', Susan Sontag afirma que las fotografías han revelado que la belleza existe por doquier. Y Edward Weston es el mejor ejemplo de ello, con su capacidad para extraer relevancia estética de temas, situaciones y objetos ... inesperados. Véanse un pimiento, una hoja de col, una seta venenosa, una alcachofa cortada por la mitad, una calabaza, un huevo y hasta un váter. También la extrae de asuntos esperados, como desnudos femeninos o hermosas dunas. Para él, no había jerarquía de temas. Trata con la misma maestría, y extrae la misma belleza, de un celebérrimo desnudo de su segunda esposa, Charis Wilson, sentada sobre una manta, a la que no vemos el rostro (el protagonismo lo tienen los brazos, las manos, las piernas y los pies), como de una sencilla hortaliza o los áridos paisajes californianos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app