El imaginario cutre de un poeta de la experiencia blanda

El académico y premio Cervantes en 2024 Álvaro Pombo responde a los ataques del director del Instituto Cervantes a la docta casa

García Montero torpedea el Congreso de la Lengua: claves del 'apagón diplomático' del director del Cervantes

Luis García Montero
Luis García Montero Efe
Álvaro Pombo

Álvaro Pombo

Académico y premio Cervantes 2024

Cómo cree Luis García Montero que se financia la Real Academia Española? ¿Cree que se financia bien o mal? La Real Academia Española no tiene ingresos propios. Siempre ha tenido que ser subvencionada. Lo mismo, por cierto, que Luis García Montero, que ... congeló su subvención eterna de director del Instituto Cervantes para que no le faltara nunca de nada, y nunca le faltó.

Descarga la app