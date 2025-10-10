García Montero torpedea el Congreso de la Lengua: claves del 'apagón diplomático' del director del Cervantes

Ni las personas que ayer estaban escuchando a Luis García Montero en directo, muchos de ellos diplomáticos, ni algunas personalidades de la cultura consultadas por ABC daban crédito al tono personal de la agresión contra Santiago Muñoz Machado que el director del Instituto Cervantes ( ... IC) cometió en el desayuno informativo del Nueva Economía Fórum. «Es muy poco probable que un director del Cervantes cometa una torpeza diplomática como esta, abrir una guerra con la RAE en vísperas de un congreso tan importante para la imagen exterior de España, si no está respaldado por una orden política», afirma un reputado gestor cultural, que subraya los vínculos políticos de García Montero tanto con el presidente Pedro Sánchez como con la vicepresidenta Yolanda Díaz.

El comunicado de la RAE señala que Muñoz Machado ha sido «elegido democráticamente» (a diferencia de García Montero, nombrado a dedo por Pedro Sánchez)

Tampoco es descartable que la lectura política esté causada porque el Gobierno ya no tiene tolerancia ninguna con las críticas constructivas y en este caso hay que recordar una frase que Muñoz Machado declaró en la última entrevista con ABC: «Nos gustaría que el Gobierno hiciera una política general de la lengua».

Después del estallido de García Montero ayer, todos los periodistas acreditados en el Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) que se inaugurará en Arequipa la próxima semana van a estar buscando explicaciones a esta pugna, escribiendo reportajes sobre la mala relación del Cervantes con la RAE, de modo que el asunto robará el protagonismo de los trabajos académicos de alto nivel y de los encuentros informativos que van a celebrarse. «Ha torpedeado el congreso, es inaudito», decía ayer un importante académico a ABC.

Lo que ha puesto en riesgo por lo que algunos califican como «un desahogo inexplicable» es un evento global de alta cultura que ha costado tres años de trabajo (después de una convocatoria fallida por los graves disturbios en Perú en diciembre de 2022), más de tres millones de euros, y es el acontecimiento más importante de la lengua que compartimos 600 millones de personas. El caso adquiere máxima gravedad porque la inauguración del CILE es un encuentro de alta diplomacia cultural, presidido por el Rey y la presidenta peruana, con la participación de cientos de personas e instituciones y un eco mundial, especialmente beneficioso por celebrarse en la cuna del premio Nobel Mario Vargas Llosa y en un momento en el que España necesita dar buena imagen.

García Montero habitualmente escribe sobre la crispación «de la derecha y la extrema derecha» en sus columnas de opinión semanales en varios medios

Todo ello puede haber quedado en entredicho por el gesto agresivo de Luis García Montero, que habitualmente escribe sobre la crispación «de la derecha y la extrema derecha» en sus columnas de opinión semanales en varios medios. Y ese es otro de los puntos que comentaban ayer académicos, profesores e incluso algunos miembros destacados del Cervantes, tanto del presente como del pasado, porque alimenta «una imagen de división en la política del idioma que es la peor noticia que podemos dar».

Sin embargo, la clave política puede ser una de las más importantes a tener en cuenta, pero no la única. La organización del CILE ha traído las habituales tensiones entre las entidades organizadoras. A ello se refirió el propio director del Cervantes ayer en su alocución, cuando dijo lo único casi amable sobre la RAE: «Tenemos que colaborar e intentamos colaborar, y para eso creo que hay que respetar la independencia». Pero luego añadió: «Nadie tiene derecho a ser el centro y decirle a los demás cómo tienen que hablar, sino a mantener la unidad dentro de respeto de cada cual a hablar el español», afirmó, como una crítica indeterminada.

En el CILE de 2023 en Cádiz el Cervantes tuvo mucha mano y recibió críticas por incluir ponencias de varios ministros

En el fondo de esa velada mención a las tensiones está la pugna por el protagonismo en el CILE. El comunicado que ayer emitió la RAE se subraya la repulsa de la institución y se afirma que el programa académico del CILE recae sobre la Docta Casa. Y lo mismo reivindica el Instituto Cervantes en sus comunicados y en conversaciones mantenidas ayer.

Hay que recordar que en el CILE celebrado en 2023 en Cádiz el Instituto Cervantes tuvo mucha mano y recibió duras críticas por la intromisión del Gobierno en el programa, con ponencias de varios ministros y algunos temas coincidentes con la agenda política del Ejecutivo. En este caso, Perú ha hecho una generosa aportación, de unos 3,5 millones de euros, para la organización, pero esa intromisión no ha ocurrido de manera tan patente. A ello hay que añadir que la RAE ha logrado protagonizar el acto que pone prólogo al Congreso, la II Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, que arranca hoy en Lima con asistencia de la presidenta de Perú y la participación de altas instituciones de toda iberoamérica, involucradas en esa apuesta de la RAE. Tal vez los celos son la otra clave oculta en el ataque de hoy.

El 'apagón diplomático' sufrido ayer por Luis García Montero es grave, porque según las opiniones de relevantes gestores y académicos, «ha puesto un palo en las ruedas del Congreso de la Lengua, un evento global de carácter cultural en el que la política no debería crear problemas y en el que España se juega su imagen y prestigio», y sobre todo en un momento en el que «nuestra diplomacia no ha jugado bien algunas de sus cartas», según un diplomático presente ayer en el Foro donde habló García Montero. Decir que la Academia «está en manos de un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para las empresas multimillonarias, y eso, personalmente, también crea unas distancias», sólo sirvió para comenzar una guerra en la víspera del encuentro del Lenguaje Claro y del CILE.

La RAE expresó «absoluta repulsa por las incomprensibles manifestaciones del señor García Montero, por completo desafortunadas e inoportunas en la víspera del comienzo del X CILE»

Por eso la RAE emitió una respuesta conjunta de sus académicos en la que expresó su «absoluta repulsa por las incomprensibles manifestaciones del señor García Montero, por completo desafortunadas e inoportunas en la víspera del comienzo del X CILE», al que define como «ocasión fundamental para la cultura y la lengua españolas, que reúne representaciones de todas las naciones hispanohablantes».

El comunicado concluía no sólo con la defensa de Muñoz Machado, «elegido democráticamente» (a diferencia de García Montero, nombrado a dedo por Pedro Sánchez nada más llegar al poder), sino también con el repaso de las obras que la RAE va a presentar en el CILE: «Lengua Española e Inteligencia artificial (LEIA), Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible (a la que ya se han sumado más de 500 instituciones), y nuevas ediciones de la Gramática y la Fonética del español, del Diccionario Panhispánico de Dudas, del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, y del monumental Diccionario Histórico de la Lengua Española (10 vols, con un total que supera las 20 000 páginas)»