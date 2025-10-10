Suscríbete a
García Montero torpedea el Congreso de la Lengua: claves del 'apagón diplomático' del director del Cervantes

Instrucciones políticas o celos por el protagonismo de la RAE en el evento que se celebra en Arequipa, posibles explicaciones para el ataque del Cervantes a la RAE

García Montero, ayer en el Foro en el que atacó a la RAE
Jesús García Calero

Ni las personas que ayer estaban escuchando a Luis García Montero en directo, muchos de ellos diplomáticos, ni algunas personalidades de la cultura consultadas por ABC daban crédito al tono personal de la agresión contra Santiago Muñoz Machado que el director del Instituto Cervantes ( ... IC) cometió en el desayuno informativo del Nueva Economía Fórum. «Es muy poco probable que un director del Cervantes cometa una torpeza diplomática como esta, abrir una guerra con la RAE en vísperas de un congreso tan importante para la imagen exterior de España, si no está respaldado por una orden política», afirma un reputado gestor cultural, que subraya los vínculos políticos de García Montero tanto con el presidente Pedro Sánchez como con la vicepresidenta Yolanda Díaz.

