La Academia muestra su repulsa por el ataque de García Montero a su director: «Esta agresión ofende a la RAE y a la Asociación de Academias de la Lengua»

En un comunicado recuerda que Santiago Muñoz Machado «ha sido elegido democráticamente en dos ocasiones» y que «no solo es un experto jurista, sino uno de los ensayistas e historiadores más reconocidos de nuestro país»

Esta mañana, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, atacaba al director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, en vísperas del Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) de Arequipa, que la semana que viene reunirá más de 260 ... académicos en Perú. La Academia, dijo García Montero, «está en manos de un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para las empresas multimillonarias, y eso, personalmente, también crea unas distancias».

