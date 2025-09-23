Suscribete a
ABC Premium
Directo
Donald Trump interviene en la Asamblea General de la ONU

Joaquinraptor: El gran dinosaurio de mil kilos que dominó la Patagonia y murió con una pata de cocodrilo entre sus fauces

La nueva especie del tamaño de un minibús fue un depredador superior hace 66 millones de años

Un 'reloj atómico' interno permite, por primera vez, la datación precisa de huevos de dinosaurio

Reconstrucción de la vida de Joaquinraptor
Reconstrucción de la vida de Joaquinraptor Andrew McAfee, Museo Carnegie de Historia Natural
Judith de Jorge

Judith de Jorge

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hace unos 66 millones de años, a finales del Cretácico, un poderoso dinosaurio del tamaño de un minibús y una tonelada de peso sembraba el terror en los estuarios de lo que hoy es la Patagonia argentina. Denominado Joaquinraptor casali, este depredador bípedo de ... aspecto terrible poseía unas grandes garras con las que habría podido descuartizar a cualquier presa incauta. Sus restos bien conservados incluyen el cráneo alargado, las costillas, las vértebras y las extremidades, pero el hueso que más sorprendió a los investigadores no formaba parte de su esqueleto: llevaba la pata de un cocodrilo entre sus fauces.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app