Insectos de hace 100 millones de años atrapados en ámbar, el tesoro de una cantera de Ecuador descubierto por españoles

El hallazgo, el primero de este tipo en Sudamérica, ofrece una veintena de nuevas especies para la ciencia y arroja luz sobre el nacimiento de los bosques tropicales

Esta cucaracha de hace 99 millones de años viene con sorpresa

Una mosca (Diptera: Nematocera) atrapada en una muestra de ámbar
Una mosca (Diptera: Nematocera) atrapada en una muestra de ámbar
Judith de Jorge

Judith de Jorge

Xaviér Delclòs, catedrático de Paleontología en la Universidad de Barcelona (UB), y su equipo buscan desde hace veinte años depósitos de ámbar del Cretácico por todo el mundo, un rastreo que les ha llevado desde el Líbano a China. Esas resinas atrapan a menudo insectos, ... arañas y otros materiales orgánicos prehistóricos, por lo que suponen una especie de 'máquina del tiempo' y resultan de un valor incalculable para conocer el pasado. Cuando revisaban publicaciones de compañías petrolíferas sobre unas prospecciones en la provincia de Napo, en el Ecuador amazónico, los investigadores dieron con un nuevo 'bingo': descubrieron que los sondeos habían registrado ámbar en el subsuelo. Pidieron permiso al gobierno de Quito para hacer sus propias exploraciones y el resultado, que este jueves dan a conocer en la revista 'Communications Earth & Environment', es un tesoro biológico nunca antes descubierto en Sudamérica.

