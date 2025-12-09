Suscribete a
Descubren la 'doble personalidad' química de nuestra galaxia

Un nuevo estudio muestra que la estructura química de la Vía Láctea no es una 'receta' universal. Las galaxias pueden seguir caminos diferentes para alcanzar resultados similares, lo cual es clave para entender su evolución

La fiebre de los nuevos cazadores de estrellas

En la imagen, el disco de gas en una simulación de una galaxia similar a la Vía Láctea de la suite Auriga Matthew D. A. Orkney (ICCUB-IEEC) /Auriga project
José Manuel Nieves

No lo hemos sabido hasta ahora, pero vivimos en una galaxia con 'doble personalidad'. Lo acaba de revelar un nuevo estudio con una importante participación española, y los hallazgos aportan nuevas y valiosas pistas sobre cómo se forman y evolucionan las galaxias como la nuestra, ... y por qué sus estrellas muestran patrones químicos tan sorprendentes.

