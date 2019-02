La misión Hayabusa 2 aterriza esta noche sobre el asteroide Ryugu para recoger muestras

Ha tardado cuatro años, pero la sonda japonesa Hayabusa 2 (cuyo nombre quiere decir «halcón peregrino» en japonés) por fin ha comenzado las maniobras de aterrizaje para «colonizar» esta noche el asteriode Ryugu, una extraña roca en forma de peonza situada a 280 millones de kilómetros de nuestro planeta. Tiene el objetivo de recoger muestras para traerlas a la Tierra y contribuir al estudio de los orígenes de la vida, según explica la Agencia de Exploración Espacial japonesa (JAXA), quien lidera el proyecto espacial.

Twitter ha sido el medio elegido por la JAXA para anunciar el comienzo del aterrizaje, cuyas operaciones han sido bautizadas como «GO». En esta acción, que durará hasta la media noche de este jueves, están involucradas varias oficininas aerospaciales que desde tierra monitorizan cada movimiento de la Hayabusa 2 (incluso Madrid participa en las operaciones). Además, la sonda está mandando imágenes de su acercamiento a Ryugu casi en tiempo real que están siendo publicadas a través de la página web de la agencia espacial japonesa.

[TD1 - L08E1] Today (2/21) 12: 36 (JST), the decision to begin the touchdown operation was declared as "GO". While the descent start time is delayed about 5 hours, the speed to 5km altitude will be increased slightly so there is no change to the scheduled time for touchdown.