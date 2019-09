India fracasa «in extremis» en su intento de llegar a la Luna

No ha podido ser. La India fracasó la pasada noche al intentar convertirse en la cuarta potencia en llegar a la Luna, detrás de EE.UU., Rusia y China. Los controladores de la misión perdieron la comunicación con la misión Chandrayaan-2 unos minutos antes de que se esperara el aterrizaje en una región previamente inexplorada de la superficie lunar.

«El descenso fue el planeado y se observó un rendimiento normal hasta una distancia de 2,1 kilómetros de la superficie. Posteriormente, se perdió la comunicación entre el módulo de aterrizaje y la estación en tierra. Se están analizando los datos», reconoció Kailasavadivoo Sivan, presidente de Organización de Investigación Espacial de la India, apenas quince minutos después del momento previsto para al alunizaje.

