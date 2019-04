La sonda israelí Bereshit se estrella en la Luna

La sonda espacial israelí Bereshit (que significa génesis o principio, en hebreo) se ha estrellado en la Luna, tal como ha informado el equipo de la misión, según ha recodigo Space.com.

«Hemos tenido un error en la nave, y por desgracia no hemos logrado aterrizar con éxito», ha dicho Opher Donor, manager general del proyecto de la entidad privada SpaceIL y el grupo estatal Industria Aeroespacial de Israel (IAI). «Ha sido un increíble logro hasta ahora».

Don’t stop believing! We came close but unfortunately didn’t succeed with the landing process. More updates to follow.#SpaceIL#Beresheetpic.twitter.com/QnLAwEdKRv