Dos juegos mentales que son vitaminas para el cerebro

Es curioso pero eso de la multitarea, es decir, atender varios frentes al mimsmo tiempo y ocuparse de muchos asuntos a la vez puede bloquear la mente en lugar de activarla. De hecho, tal como explica Àngels Navarro, psicóloga y experta en entrenamiento mental, los grandes enemigos del cerebro son el estrés y el sueño no reparador, además de la falta de actividad física, la mala alimentación, el consumo de sustancias nocivas y la inactividad mental.

Para desacelerar el deterioro cognitivo y mejorar la capacidad cerebral la psicóloga propone practicar ejercicios mentales con regularidad y adoptar una actitud curiosa frente a la vida. «La curiosidad y las ganas de aprender hacen que el cerebro pueda crear nuevas cadenas neuronales que sustituyan otras que vayan muriendo con el paso del tiempo, estimular otras habilidades y despertar recuerdos almacenados que, si no se refrescan, se pierden», comenta la psicóloga.

Aunque se ha demostrado que dedicando unos 25-30 minutos al día a la resolución de este tipo de juegos mejoran aptitudes como la atención, la memoria, la agilidad mental o la concentración, es importante aclarar, tal como matiza Navarro, que los ejercicios mentales no curan, sino que estimulan esas habilidades cognitivas que contribuyen a construir el conocimiento y a comprender el mundo que nos rodea.

La experta ha ideado una colección de cuadernillos de entrenamiento mental llamada «Vitaminas para el cerebro» que, bajo el sello de Terapias Verdes invita a trabajar a través de más de 40 ejercicios, adivinanzas y actividades específicas cada una de estas actividades: «Memoria», «Atención» y «Razonamiento».

Dos de estos juegos están dedicados precisamente a reforzar la agilidad cerebral y los comparte así con ABC Bienestar.

Primer juego: superposiciones

¿Cuál de las figuras numeradas se pueden superponer en la figura de arriba? No hace falta que se tapen completamente, pero no la pueden sobrepasar.

Juego de las superposiciones - Vitaminas para el cerebro

Segundo juego: las tres estafadoras

Ayuda al inspector a encontrar a tres estafadoras entre todos estos retratos. Tacha todos los nombres que aparezcan más de una vez. Quedará una tarjeta con solo tres nombres tachados. Los otros tres son los que buscas.

Juego de las tres estafadoras

Además, Àngels Navarro invita también a ser conscientes en el día a día de todo lo que puede contribuir a favorecer nuestra estimulación cognitiva, sobre todo aquellas actividades más concretas y menos mecánicas como leer, jugar a las cartas o al ajedrez, ir al cine o al teatro, viajar, mantener conversaciones, jugar con los niños, estudiar, cantar... «Son muchas las actividades que ayudan a mantener el cerebro activo y en continuo movimiento. Cualquier hora del día es buena para practicar un poco de gimnasia cerebral, solo hay que tener ganas», concluye.

Soluciones a los juegos

Si has decidido practicar con estos dos juegos mentales, pero no tienes claro si lo has hecho bien, estas son las soluciones a las propuestas: