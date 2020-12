Ideas de decoración originales para vestir tu casa de Navidad

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Reconozcámoslo: para aquellos que adoran la Pascua, decorar la casa con motivos navideños es uno de los mayores acontecimientos del año. Que si poner el Belén, que si el árbol o la mesa con los colores que representan esta época; se convierte en un momento cargado de ilusión que invita a pasar todas las fiestas en el hogar, ¿verdad? Aunque pasear por la ciudad sea una parada obligatoria si se quieren ver las calles vestidas de alegría y luces...

Y, es que, la celebración de la Navidad será aún más importante en este 2020 y, sin duda, apunta ser una festividad fuera de lo común. Debido a los acontecimientos que vivimos, sentimos un deseo aún mayor de estar con nuestra familia, de estar cerca de las personas que queremos, y deseamos vivir este momento de una manera especial. Pero ¿cómo serán nuestros hogares durante estas vacaciones? ¿Cuáles son las tendencias navideñas para la decoración, los adornos, los materiales y los textiles que estarán más de moda?

Todo dependerá, una vez más, de los gustos de cada anfitrión, pero sí que hay algunos estilos que más se van a repetir en los hogares. Hemos reunido las últimas tendencias para la Navidad para tomar nota y preparar para las fiestas.

Colores y materiales

La comodidad es especialmente importante este año, y Westwing, especialistas en decoración del hogar y espacios exteriores, los colores serán más apagados, atractivos, naturales y, sobre todo, cálidos este invierno. «Estos colores de moda vienen con tonos cálidos para los fríos meses de invierno: rojo cobrizo, bronce, merlot y arena», dicen, algo que ya dedujeron los expertos en Feng Shui.

En combinación con los materiales naturales, estos colores crean una atmósfera acogedora en la que podemos sentirnos muy cómodos durante todo el invierno. Los colores naturales y colores tierra se pueden encontrar en cojines y mantas, pero también en adornos navideños, adornos de árboles de Navidad y elementos decorativos de invierno, por lo que puedes crear un oasis de comodidad en casa reemplazando y renovando los acentos de color individuales.

Los colores que reinarán esta Navidad. - Westwing

Estilo rústico: el estilo rústico también se puede encontrar en la ciudad, lejos de las montañas. Lo que necesitas para crear el ambiente de una lujosa cabaña es, tal como sugieren los expertos de Westwing, mucha madera, pieles y, en el mejor de los casos, una chimenea.

«Si no tienes suelos de madera en tu casa, entonces pon acentos rústicos con muebles de madera. En cuanto a las pieles, no tienes que usar pieles de verdad y desde luego no tienes que colgar cuernos en la pared. Usa pieles falsas y extiende cojines y mantas de pelo por la habitación. Y en lugar de una chimenea puedes colocar grandes faroles en el suelo.

Estilo clásico: el estilo clásico de decoración navideña seguirá estando presente en nuestros hogares. Para conseguir este estilo, elige una paleta de colores clásica como el rojo, verde y dorado, que son los colores estrella de este estilo. Los podemos encontrar en los adornos del árbol, pero también en la decoración de la mesa.

«Introduce a tu decoración un Belén completo, o simplemente las figuras del nacimiento. Velas, lazos y guirnaldas, ya que ningún detalle debe pasarse por alto, y la casa se llenará de la atmósfera festiva gracias a todos los elementos decorativos tradicionales», dicen los especialistas en decoración.

Estilo «glam»: según Westwing, esta Navidad deberías elegir tonos dorados en todo tipo de adornos navideños, tanto para el árbol de navidad como para la decoración de la mesa. «Para lograr el estilo «glam», añade espejos en las paredes y utiliza jarrones y bandejas de cristal para aportar elegancia. Completa el look con plantas y flores de invierno, y no te olvides de elegir una iluminación adecuada con velas o lámparas de cristales pequeños y lámparas con pies metálicos», concluyen.

Además, procura que haya motivos navideños en todas partes combinados con tu decoración invernal. Árboles de Navidad en la ropa de cama, ciervos en el mantel, un gracioso dicho navideño en las almohadas y copos de nieve en las toallas. No te olvides de tener mantas y muchas bolas para el árbol.

Desde Westwing recuerdan que este año vuelven los clásicos elegantes, como las grandes bolas navideñas de color rojo burdeos, o los llamativos lazos de terciopelo en cálidos tonos tierra. Pero también la tendencia de adornos poco convencionales cobra protagonismo: animales como ciervos o renos, tigres o elefantes para dar un toque exótico a la decoración: «A estos adornos se suman las frutas secas, y palitos de canela, así como piñas, manzanas y nueces».