Siete centros de fitness en Madrid para seguir entrenando en verano

El estrés y el desbordamiento de tareas que sentimos durante el resto del año es la excusa perfecta para quienes no tienen ganas de ir al gimnasio. El tiempo nunca es perdido en estos centros fitness que, de un modo u otro, consiguen que salgamos de allí con una mejor versión de nosotros mismos, pero no es el lugar para quienes siempre encuentran pretextos: «tengo un evento que atender», «ha sido un día duro», «no me da tiempo»...

Ahora, durante los meses más calurosos, los gimnasios dejan de recibir a esas decenas de personas que nos quitan las máquinas. Al contrario de lo que ocurre en septiembre, durante julio y agosto tenemos espacio de sobra, sin agobios y otra visión más minimalista del centro fitness al que acudimos. Y en Madrid, en concreto, se nota que hay menos gente esta época. Por eso es el momento perfecto para quienes usan las excusas mencionadas anteriormente; ahora con las vacaciones sí hay más tiempo para ir al gimnasio, y estos son los que recomendamos por aportar un entrenamiento eficiente y de calidad.

Empecemos por lo más nuevo: Beatcore. Lo último en llegar a Madrid está revolucionando la capital. Se trata de una técnica de entrenamiento de alta intensidad y bajo impacto inspirado en Pilates -inspirado, pero no es Pilates-.

Se combinan ejercicios de fuerza, flexibilidad y resistencia en una máquina parecida a la Reformer tradicional de Pilates, pero más evolucionada y adaptada al método de entrenamiento de Beatcore. El estudio cuenta con cinco máquinas y las clases son personalizadas para asegurarse de que los ejercicios se realizan correctamente.

Estas clases son un éxito en Estados Unidos, y cuentan con adeptas como Gigi Hadid, Sofía Vergara o Megan Markle debido a la gran eficacia de los ejercicios. «Las clases son duras, pero muy efectivas si se tiene constancia», cuentan algunas de las que ya las han probado.

Otro de los centros que recién se estrenan en Madrid: Wemov. En pleno corazón de Chamberí, se encuentra el nuevo centro de entrenamiento de moda de la capital. Más que un gimnasio, es un lugar donde se une la belleza, el cuidado personal, el deporte y el networking. Bajo una decoración industrial mezclada con toques de madera y piel, frases en neón, y demás elementos decorativos que invitan a entrar, entrenar y disfrutar de un refrescante Red Bull o una barrita saludable de B3TTER, dos de los 'partners' del centro.

Se ha alzado como el lugar de 'ciclying' por excelencia en la capital española, contando con dos centros -actualmente también en SO/ Sotogrande (Cadiz)-, y no es de extrañar que las sesiones, que se pueden reservar previamente -y se deben, a juzgar por la demanda-, estén siempre agotadas.

Al ritmo de las mejores canciones de ahora y de antes, los cuarenta minutos de ejercicio en Síclo se basan en pedalear sin cesar, aunque también se ejercitan los brazos con ayuda de unas mancuernas. El core estará activo en la totalidad de la clase y la diversión está más que asegurada.

Con centros en La Finca, Aravaca y Serrano, David Lloyd es un club premium de salud y fitness que ofrece una gama de instalaciones y servicios para ayudar a los socios a alcanzar sus objetivos físicos.

Con gimnasios de última generación, spas exclusivos, piscinas, pistas de tenis y pádel, clases de ejercicios de autor y actividades para niños, David Lloyd Clubs es el lugar perfecto para quienes buscan instalaciones de fitness de alta calidad para sí mismos y para toda la familia.

Los socios de Smartclub y Studio1 disfrutan de todo tipo de entrenamientos: desde gimnasio presencial hasta todo tipo de clases, incluidas online y de máxima calidad para cuando no pueden ir a los clubes. Body attack, body balance, body combat, ciclismo, cx worx, pilates, step o zumba son solo algunas de las clases que se imparten.

Además, ofrecen contenido de LesMills en exclusiva y doblado al español para entrenar más y mejor.

Boutique Barre nace a principios de 2023 en el barrio de Salamanca de la mano de Mariana Muñoz (fundadora y head coach) como centro especializado en Barre. Se trata de un concepto que llega desde México, y cuentan con dos tipos de clases: Barre Rythm, más cañera, con mucho cardio, y Barre Technique, más enfocada a la resistencia y la isometría y de bajo impacto.

Desde el principio, Mariana tenía como objetivo abrir un estudio en Madrid para poner toda su experiencia a disposición de sus alumnas, así como compartir su filosofía «disciplina es amor propio» ofreciendo las mejores clases en un estudio Boutique al que las alumnas no sólo asistan, sino que disfruten.

La imagen podría ser un buen resumen de cómo se terminan las clases de KO tras sudar hasta la última gota de agua del cuerpo. Con un potente entrenamiento, fusiona cuatro disciplinas: artes marciales, entrenamiento militar, box y yoga. Recoge lo mejor de cada uno para fortalecer y alinear el cuerpo, abrir el corazón, y replantear la postura física y mental ante la vida.

