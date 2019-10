Beto Pérez, el rey del zumba: «Con este ejercicio consigues el cuerpo de un bailarín»

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La creación del zumba llegó por casualidad, por error y por un golpe de suerte. Beto Pérez, el padre de esta disciplina que mezcla la danza con ejercicio físico, no se planteó nunca ser profesor de baile y sin embargo la vida le llevó a ello. Tras conseguir, a la edad de 16, dar clase a un pequeño grupo en una escuela de baile, a espaldas de sus amigos, improvisó durante 60 minutos (se olvidó de su música pero salió airoso del despiste) y consiguió motivar a los asistentes. «Las grandes ideas del mundo han nacido gracias a una equivocación, y en mi primera clase de aeróbic, a la que asistí sin música, lo único que tenía era un casete grabado de la radio, improvisé para no quedar como un irresponsable y al ver el resultado me di cuenta de que quería dedicarme a ello el resto de mi vida», cuenta el creador de zumba.

Pero, ¿qué aporta esta fusión ejercitaria de danza para que todos quieran probarla y no dejar de practicarla? Muy probablemente se trate de los infinitos beneficios que tiene, dado que todo el cuerpo se somete a movimientos. «Se consigue una figura de auténtico bailarín porque trabajas muchos músculos que en otras rutinas no se trabajan, como son las rotaciones, oblícuos y zonas laterales del cuerpo. Mucha gente paga su membresía en los gimnasios sin saber que el cardio con zumba es perfecto y con resultados mucho más rápidos: te diviertes y activas tus endorfinas. Tu sangre bombea más, se acelera el corazón y estás mucho más motivado y feliz», sentencia Beto Pérez.

¿Por qué se recurre al zumba?

Hace falta vivir una clase de esta disciplina (y si es impartida por Beto Pérez, mejor) para darse cuenta de que no hay rostro que no esboce una sonrisa. El cuerpo y la música se alían para convertirse en el tándem perfecto y, al practicar numerosos ejercicios de danza, se convierte en un entrenamiento de lo más completo. «Zumba es la fusión de muchas disciplinas: ballet, contemporáneo, salsa, reguetón... Al estar todo inventado, ahora toca hacer fusiones para ver qué mezclas salen», cuenta Pérez. Y lo cierto es que los ejercicios, junto a las canciones que logran que el cuerpo se mueva, consiguen tonificar toda la figura, siendo los glúteos y las piernas los que más se benefician: «Los ejercicios de glúteos y piernas son mucho más amenos que los tradicionales. Al hacerlos camuflados en una coreografía, no son tan sufridos y uno se motiva llevándolos a cabo», desvela Beto. No dejes de lado las planchas, la subida de escaleras y demás ejercicios que acentúan el trasero, pero baraja la posibilidad de realizar zumba para que te beneficies sin demasiados esfuerzos.

La visita de este colombiano a España ha sido breve pero intensa. Tras hacer moverse a más de 200 personas en el pabellón del CDM Gimnasio Moscardó, uno de los más longevos en Madrid, el creador de zumba pone rumbo a Estados Unidos para cerrar los que van a ser los proyectos más emocionantes de su vida: la presentación de una serie que habla de su vida y que contará con 60 capítulos, la propuesta de hacer una película en Hollywood, un musical en Broadway y uno de sus mayores sueños: la creación de su propio gimnasio en Miami, Florida.