10 cuentas fitness que deberías seguir en Instagram

No debe de ser tarea fácil administrar una comunidad que almacena casi 2 millones de usuarios, pero Alexia Clark ha sabemos mantener su ritmo de publicaciones y se ha adaptado a las exigencias de sus seguidores. Algunas de sus publicaciones van ligadas a su vida personal, pero en líneas generales esta entrenadora ofrece a sus «followers» todo tipo de ejercicios para mantener una figura envidiable.

De esta lista de 10 cuentas de Instagram dedicadas al fitness, Massy Arias es la que más seguidores tiene: cerca de 3 millones de seguidores esperan con ansia sus rutinas deportivas, sus consejos... En definitiva, se va a convertir en tu principal fuente de inspiración que te hará moverte como nunca. Sus sabias palabras te convencerán: «Tu cuerpo es una máquina que puede adaptarse, evolucionar y moverse de manera creativa. Prueba estos ejercicios, y fortalezcámonos juntos. Muéstrate entusiasmado por probar cosas nuevas y salir de su zona de confort. Así es como crecemos”, recomienda en Instagram. ¿Hay mejor consejo?

Entrenadora, corredora, ciclista, y también motivadora son algunos de los adjetivos que se atribuye Miriam García. No cabe duda de que es todo eso y más, puesto que su comunidad en Instagram ronda el medio centenar de miles de personas, y sus fotografías y vídeos van vinculadas con el fitness. No hay ejercicios que se le resistan y los vídeos que la entrenadora personal sube a la red social sirven de motivación y de guía para que lo practiques en tu casa, al aire libre o en el gimnasio. ¡No hay excusas!

Se trata de uno de los perfiles de Instagram favorito de los usuarios. David Marchante entrenador personal que cuenta con cerca de 400.000 seguidores actualiza con frecuencia su «feed» en la red social con la intención de seguir motivando a sus ya «followers» a los que da nuevas ideas, pero también con el propósito de sumar nuevas figuras que quieran someterse a retos para mejorar su salud física. Gracias a sus vídeos conseguirás mejorarás y maximizarás cualquier parte de tu cuerpo.

Esta cuenta de Instagram es un 2x1. Aitor Ojeda publica en @thehealthdealer tanto ejercicios como deliciosas recetas, y no sabemos cuál de las dos líneas saludables tiene más éxito... ¡Todo lo que comparte es de interés! Necesitarás ir al gimnasio para seguir algunas de sus rutinas, pero otras en cambio las podrás llevar a cabo desde casa o al aire libre. En cuanto a su labor como entrenador personal, puedes observar que las dietas y ejercicios que recomiendan dan sus frutos: todos sus “alumnos” han bajado de peso y han conseguido mejorar su figura.

Iñaki García está haciéndose hueco en Instagram, con cerca de 32.000 seguidores. Su «feed» es una mezcla de fotos artísticas y vídeos que animan a practicar ciertos ejercicios para ganar músculo en algunas zonas físicas. Tiene como rutina subir semanalmente un entrenamiento a llevar a cabo. ¿Cuántos serán los que lo hagan con frecuencia?

Pedro Bianco, entrenador personal de larga trayectoria, almacena más de 5.000 seguidores, y su cuenta de Instagram es de todo menos aburrida. Podrás comprobar cómo todos sus alumnos llevan a cabo una serie de ejercicios personalizados que impulsan a seguir esforzándose por el objetivo inicial: mejorar la fuerza de los músculos, perder peso y lograr una figura mucho más tonificada.

No hay duda de que es uno de los perfiles más completos de fitness que se encuentran en Instagram. María Rossich es una entrenadora personal, pero si crees que tu agenda no te permite tenerla como «coach», la «fitgirl» publica en su cuenta de Instagram, donde almacena cerca de 90.000 seguidores, rutinas diarias que puedes llevar a cabo desde tu casa. Solo necesitarás fuerza de voluntad para no saltarte ninguno de sus ejercicios. Moldear trasero, corregir tu cuello, mejorar tu postura son algunos de los vídeos que encontrarás en su perfil de la red social. Eso sí, todo enfocado a un público femenino.

Amanda Bisk roza el millón de seguidores en Instagram, y no nos extraña nada. Su perfil en esta red social es un chute de motivación y de energía para practicar deporte diariamente. Sus vídeos ayudan a miles de personas cada día, así que si tu plan de otoño es marcas músculos, realzar glúteos y conseguir más flexibilidad, es momento de que le des «follow». ¡No te vas a arrepentir de convertirte en una fitness profesional!

No vamos a negar que sus entrenamientos, al menos en los vídeos que comparte en Instagram, parecen duros. Pero no cabe duda de que llevándolos a cabo se logra el objetivo. Esta entrenadora llamada Kaisa Keranen que está a punto de lograr el millón de usuarios no solo te aconseja qué alimentos ingerir para evitar grasas y subida de peso, si no que te hace un resumen de lo más explícito de las rutinas fitness que deberías de llevar a cabo para mejorar las extremidades, los glúteos, tu fuerza corporal y, en definitiva, todos los beneficios que se pueden sacar de los ejercicios que ella misma lleva a cabo y aconseja hacer.

Son las gemelas más famosas de todo Instagram, y cuentan con más de 8.500 seguidores su perfil de la red social. Esther y Gemma Pineda te motivarán a entrenar y a mejorar cada día, poniéndote nuevos objetivos y alcanzado la masa muscular que buscas.

Ha entrenado a numerosas «influencers» del ámbito español, además de recorrer medio mundo para conseguir el método más óptimo de lograr los objetivos físicos de sus clientes. En su Instagram, que tiene cerca de 15.000 seguidores, se pueden ver algunos de los ejercicios que lleva a cabo con sus alumnos.