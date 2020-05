07 May

07 May 2020 04:10h

Se mezclan aproximadamente 150 ml de sirope de arce con el zumo de tres o cuatro limones, y esto lo disolvemos en uno o dos litros de agua. Así de fácil es preparar esta «bebida» que se consume durante 4 días, aportándonos unos 260 kcal/100g y que promete resultados milagrosos, pero que ningún nutricionista aconseja. Como si de la dieta de la piña se tratase, la dieta del sirope de arce sigue las mismas directrices, lo que cambia es el sabor que parece hacerse un poco menos agradable al paladar.

«Son ejemplos de dietas donde no hay rigor ni se tiene ningún tipo de apoyo científico ni de ningún nutricionista», dice Luis Hidalgo Abenza, Decano del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Región de Murcia ( Codinmur). Sus palabras las apoya la también dietista y nutricionista del Centro Júlia Farré, Clara Muñoz Puig, que desaconseja tajantemente su consumo: «Bajamos de peso porque se produce un déficit calórico muy drástico ya que esta dieta se basa en realizar un ayuno de varios días consumiendo únicamente agua con sirope y limón, es decir, aportando una minúscula cantidad de azúcar durante un período largo de tiempo», cuenta.

Aunque esta dieta, tal como dice Luis Hidalgo Abenza, se divide en tres fases donde primero solo se toma este sirope, después se acompaña de verduras y una última etapa donde se introducen proteínas, siguen sin salir las cuentas en cuanto a calorías se refiere. «No acabamos aportando ni las calorías ni la cantidad de proteína que necesita nuestro organismo para mantener nuestra masa muscular, por lo tanto lo que hacemos es bajar de peso, pero a base de agua y músculo», continúa contando Clara Muñoz Puig.

Efecto rebote

La dieta del sirope no iba a ser menos... Al igual que ocurre con la dieta de la piña, aparece el efecto rebote que tanto se teme una vez se ha perdido cierta cantidad de peso. «Una vez dejamos este tipo de pautas y volvemos a una alimentación normal, aparece el famoso efecto rebote, recuperando el peso perdido e incluso, en muchas ocasiones, aumentando más peso del que se había bajado durante la "dieta"», alerta la nutricionista del Centro Júlia Farré.

Al parecer, las personas que repiten este tipo de dietas con frecuencia, empeoran su composición corporal ya que cada vez pierden más masa muscular y al recuperar peso, suben más su grasa corporal, con todos los problemas que esto supone: «Es una práctica nada recomendable por la peligrosidad que presenta seguir este tipo de alimentación, donde además de no bajar peso real, empeora nuestro estado de salud», continúa la dietista.

Otro problema al que se enfrentan los expertos en nutrición no es solo al de querer perder peso por la llegada del buen tiempo, también por el fin del estado de alarma, donde los excesos parecen haber sido notables. «Es inminente el rebote en la dieta del sirope de arce y se va a subir el peso. La pérdida de peso no es ninguna tontería y en consultas vamos a tener un golpe de trabajo muy fuerte tras el confinamiento», explica el nutricionista de Codinmur.

Serios peligros para la salud

Para adelgazar no es necesario poner en riesgo nuestra salud sería el mensaje final que ambos expertos en nutrición quieren transmitir con la dieta del sirope o cualqueir otra que se caracterice por ser «milagrosa». Según explica Luis Hidalgo Abenza, la finalidad de una dieta no es la de perder peso, sino la de modificar hábitos alimenticios que consecuentemente te hacen adelgazar. «Con este tipo de dietas no se consigue modificar hábitos porque hay un déficit de prácticamente todo: faltan grasas, proteínas, provoca un balance negativo de calorías (cuando se pierden más calorías de las que se consumen) y se pierde una masa muscular masiva».

Además de los prejuicios para la salud, hay otro factor a tener en cuenta: las hambres específicas. Comenta el especialista que con este tipo de dietas en las que prácticamente no te alimentas, aparece de forma continua una necesidad de comer que da lugar a atracones. «Dado que ofrecemos a nuestro organismo gran cantidad de sirope de arce pueden aparecer golpes de atracones. También se produce una pérdida de minerales y provoca a su vez estractos renales».

Pero ahí no acaba la lista de riesgos que se corren si se decide poner en práctica la dieta del sirope de arce. Al parecer, y tal como indica la nutricionista Clara Muñoz Puig, puede marcar un antes y un después en la relación con la alimentación: «Nos puede generar ansiedad con la comida, incluso desencadenar una mala relación con la alimentación, favoreciendo la aparición de trastornos del comportamiento alimentario». Por lo que la experta lo tiene claro: siempre que se quiera bajar de peso, hay que acudir a un dietista-nutricionista para que «plantee una pauta adecuada e individualizada para cada persona y su situación».