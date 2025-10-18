Boticaria García recomienda estos alimentos saludables para picar entre horas: «Además de la fruta...»

Hacer tres o cuatro comidas al día suele ser lo común para cualquier adulto: desayuno, comida y cena son las básicas, a las que muchas personas añaden o un almuerzo a media mañana o una merienda, dependiendo de los hábitos, horarios y necesidades de ... cada uno.

Así, adaptar estas comidas suele pasar por incluir alimentos enérgicos en el desayuno para estar activos durante toda la mañana, seguir con un plato equilibrado al medio día y acabar con una cena ligera para hacer bien la digestión y e irnos a la cama a descansar sin molestias.

Pero, entre estas comidas, muchas veces se nos abre el apetito y necesitamos picar algo. A día de hoy existen miles de 'snacks' que podemos conseguir en el supermercado, pero muchos de ellos no son del todo buenos para nuestra salud, pues son alimentos ultraprocesados, con alto contenido en sal, azúcares o grasas poco recomendables.

Aunque no pasa nada por caer en la tentación de comer un bollo o una bolsa de patatas fritas muy de vez en cuando, lo más recomendable para cuidarnos es que los snacks que tomemos entre horas sean saludables y nos ofrezcan nutrientes de calidad. Para darnos unas ideas, ya sea para tomar en el trabajo o cualquier parte, Boticaria García da tres ejemplos de ellos en sus redes sociales.

Recomendaciones de Boticaria García

La nutricionista empieza diciendo que la fruta siempre será una buena opción para picar entre horas pero, si buscas opciones diferentes, estas tres son muy recomendables: las tortitas que sean 99% cereales integrales y bajas en sal, los frutos secos de todo tipo pero siempre al natural y, por último, el kéfir, que continene levaduras y bacterias muy beneficiosas para cuidar la microbiota.

El vídeo publicado en el perfil de Boticaria García, cuyo nombre real es Marian, solo lleva un día publicado y ya acumula más de 8.000 'me gusta'. Además de ello, muchas personas han dejado sus dudas al respecto de los alimentos que recomienda boticaria, como por ejemplo si elos frutos secos pueden tomarse tostados en lugar de al natural. Aunque la nutricionista no ha contestado a esos comentarios, otros usuarios de la red social han comentado que, una vez tostados, los frutos secos pierden propiedades.

Otros, por su parte, han comentado cómo tomar el Kéfir para camuflar su sabor, mezclándolo con frutas como fresas o arándanos, o con otros alimentos tales como cacao o canela.