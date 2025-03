Dieta revitalizante de otoño: cómo combatir la fatiga y reforzar el organismo

El arranque del otoño está siendo agotador. Las ganas de normalidad tras más de un año y medio de pandemia nos exige un esfuerzo extra tanto en nuestro trabajo como en la vida cotidiana. Da la sensación de que tenemos que hacer en apenas unos meses todo lo que no hemos podido hacer durante el resto del año debido a las restricciones o a la precaución. Aumenta la cantidad de trabajo, crece el estrés y se duplican las responsabilidades. Por eso ahora es más importante que nunca cuidarse con hábitos saludables (alimentación sana, ejercicio, descanso, hidratación y gestión del estrés).

Alimentarse bien, aportando al organismo los nutrientes que necesita (vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales...) para tener energía y reforzar las defensas será una de las claves para superar con buena nota este último trimestre del año. Lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestra lista de la compra para primar los productos frescos frente a los ultraprocesados. Los expertos recomiendan una dieta equilibrada en la que no falten los alimentos vegetales (verduras, frutas, legumbres y hortalizas), las carnes magras, el pescado, los lácteos, los huevos y las grasas saludables (aceite de oliva virgen, frutos secos y semillas).

Uno de los nutrientes que más ayudan a combatir la fatiga o el cansancio que suele acompañarnos en otoño es el magnesio . Según la Fundación Española del Corazón este mineral es imprescindible para el organismo pues interviene en la transmisión del impulso nervioso y la relajación muscular, participa en la síntesis de proteínas, actúa activando numerosas coenzimas y forma parte de los huesos y los dientes.

El hierro es otro de los imprescindibles para el organismo ya que se encuentra en cada célula y es el oligoelemento más abundante en nuestro cuerpo. Se necesita para producir hemoglobina y es responsable del transporte del oxígeno de los pulmones a las diferentes partes del cuerpo. Interviene en los tejidos conectivos y ayuda a sentirnos menos cansados, además de mejorar el crecimiento de las uñas y el pelo.

En cuanto a las vitaminas, la vitamina C es una de las que más contribuye a prevenir el agotamiento. Destaca por su capacidad antioxidante, ayuda a mejorar la absorción del hierro y potencia los mecanismos de defensa del organismo. Es también esencial para la síntesis del colágeno.

Y si hablamos de cuidarse a nivel mental cabe destacar que los nutrientes que miman el cerebro son los ácidos grasos esenciales Omega 3 , las vitaminas del Grupo B (especialmente B1, B2, B3, B5, B9 y B12) y la citada Vitamina C. En cuanto a los minerales, además del magnesio, son importantes el fósforo, el potasio, el yodo y el calcio. Tampoco podemos olvidar el agua y los líquidos pues el cerebro necesita estar permanentemente hidratado para funcionar correctamente.

Alimentos de temporada

La naturaleza es sabia y parece saber que ahora es cuando más necesitamos nutrientes que nos ayuden a combatir el cansancio y a reforzar el sistema inmunitario de cara a las posibles afecciones respiratorias del invierno. Por eso las frutas y las verduras de temporada contienen precisamente esas vitaminas y minerales que necesitamos.

La calabaza , las setas, el brócoli, el caqui, la remolacha, la granada, la berenjena o la chirimoya son algunos de los alimentos que se encuentran en otoño en su mejor momento, tanto a nivel nutricional como organoléptico (sabor, color, aroma y textura). Veamos las propiedades de cada uno de ellos.

Con pocas calorías y grasas, la calabaza aporta vitamina C y destaca por su contenido en carotenoides y betacarotenos que se transforman en vitamina A en el organismo.

En cuanto a las setas entre las variedades comestibles la más destacada, por su versatilidad y su uso repetido en la cocina es el champiñón. También tiene pocas calorías y aporta minerales como el selenio, el magnesio, el fósforo, el yodo, el calcio, el zinc y el potasio, así como vitaminas como la A, del grupo B (B1, B2, B5 y B9), C, D y E.

El brócoli es un alimento con una elevada densidad nutricional y pocas calorías. Es fuente de fibra , aporta antioxidantes, vitamina C, ácido fólico, vitamina A y minerales como el magnesio, el potasio, el fósforo, el yodo, además de ser una buena fuente de calcio.

Por su parte, el caqui aporta antioxidantes . Es una excepcional fuente de provitamina A (que en el organismo se transforman en vitamina A), así como de Vitamina C.

Aunque la remolacha es una de las hortalizas más ricas en azúcares aporta pocas calorías pues al ser rico en fibra los azúcares se absorben lentamente. También es fuente de ácido fólico, vitamina C y potasio, además de fósforo. Otros nutrientes son vitaminas B1, B2, B3 y B6, así como minerales como el hierro y el yodo.

La granada es antioxidante porque contiene bioflavonoides, que es la sustancia fitoquímica que le da ese color rojizo que tiene. Es muy rica en potasio y baja en sodio. Es buena fuente de vitamina K, ácido fólico y vitamina C.

La berenjena contiene vitaminas A, B1, B2, C y ácido fólico por lo que contribuye a reforzar el sistema inmunitario. También es rica en minerales como el potasio, el magnesio, el hierro, el calcio y el fósforo. Además es la única hortaliza que contiene nasunina, un potente antioxidante.

Rica en vitamina C y potasio, la chirimoya aporta también un equilibrio entre la glucosa y la fructosa que reduce las molestias digestivas. Destaca igualmente por contener vitamina B6.

Aliados extra frente a la fatiga

Pero además de alimentarnos correctamente, practicar ejercicio, descansar bien y gestionar el estrés, en ocasiones necesitamos una ayuda extra para combatir el agotamiento. Con la ayuda de los expertos de Welnia repasamos los cinco complementos alimenticios más efectivos:

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, Neuralex, Pharmaton Complex, Aquilea Sueño, Inmunoferon y Redoxon Vitamina C efervescente.

1. Neuralex (60 capsulas). Este complemento alimenticio contiene ácidos grasos omega-3 que contribuyen a mantener el funcionamiento del cerebro. Además aporta ácido fólico (B9), así como vitaminas B12 y B6, que contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes comprarlo aquí .

2. Pharmaton Complex (90 cápsulas). Gracias a su combinación de vitaminas y minerales, así como a la presencia del extracto de ginseng G113 actúa contra el decaimiento y ayuda a recuperar la energía. Puedes comprarlo aquí .

3. Aquilea Sueño (30 comprimidos). En su primera capa contiene melatonina, una sustancia con un papel importante en el inicio de nuestro sueño. La segunda capa, de liberación retardada, contiene extractos de valeriana, pasiflora y amapola de California para contribuir a un sueño reparador. Puedes comprarlo aquí .

4. Inmunoferon (90 cápsulas). Es un complemento alimenticio que ayuda a evitar catarros y resfriados. Cuenta con una composición a base de zinc y AM3 que ayuda a potenciar la recuperación y a potenciar la funcionalidad del sistema inmune. Puedes comprarlo aquí.

5. Redoxon Vitamina C efervescente . (30 comprimidos). Contiene 1000 mg de Vitamina C y ha sido especialmente desarrollado para ayudar al sistema inmunitario en los procesos gripales o resfriados. Además la vitamina C contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo y a la formación del colágeno. Mejora además la absorción del hierro. Puedes comprarlo aquí.

