¿Es cierto que cenar pasta hace que engordemos más?

La respuesta es un «no» rotundo, pero como aclara Mariana Álvarez, dietista-nutricionista especializadas en trastornos de la conducta alimentaria, es importante conocer los matices. Es cierto que existe una creencia popular arraigada, que pone en el punto de mira a los hidratos de carbono y también es verdad que algunas personas piensan no solo que estos son los responsables del exceso de peso, sino que es aún más «grave» si se consumen por la noche. Pero, tal como explica la experta lo que en realidad hace que aumentemos de peso es un exceso de calorías totales de la dieta sostenido en el tiempo. «Esto sucede, independientemente del tipo de nutriente que tomemos, es decir , que si consumimos un exceso de kilocalorías a partir de hidratos de carbono, es probable que cojamos peso, pero también lo haríamos si el exceso fuera a expensas de proteínas o de grasas», aclara.

Lo que determina el éxito a la hora de perder grasa es la adherencia de una pauta a largo plazo. De hecho, la dietista-nutricionista explica que una gran cantidad de pacientes que se embarcan en una dieta muy restrictiva de carbohidratos aumenta el deseo por este grupo de alimentos en mayor medida que los que siguen una pauta más variada y esto hace que los primeros tengan una mayor probabilidad de abandono. «Lo primordial no es que quitemos carbohidratos de la cena, sino que se pueda mantener en el tiempo el déficit calórico total y el cambio que nos hayamos propuesto», afirma Álvarez.

¿Se queman menos calorías por la noche?

Pero entonces, ¿es verdad que es mejor no dar al cuerpo hidratos de carbono por la noche porque no se queman esas calorías? Aunque parezca algo lógico o de sentido común, el metabolismo es bastante más complejo de lo que se suele pensar, como precisa Mariana Álvarez. «Es cierto que después de cenar lo normal es que nos vayamos a la cama y que el gasto energético se reduzca, pero hay evidencia suficiente que confirma que esa reducción es mínima, por lo que el consumo de energía que hace nuestro cuerpo durante las horas de sueño (metabolismo basal) se diferencia poco del que se hace por ejemplo, cuando uno está sentado frente al ordenador varias horas o tumbado en el sofá viendo la tele, que son situaciones cotidianas y a que a la gente parece preocuparles menos», argumenta.

¿Se convierten en grasa los carbohidratos?

Otro de los mitos en torno a la idoneidad o no de consumir hidratos de carbono tiene que ver con la posibilidad de que éstos se conviertan en grasa. Y sobre este punto Mariana Álvarez aconseja tener en cuenta de dónde partimos. Así, si nuestras reservas de glucógeno, que es la forma que tiene el cuerpo de almacenar la energía en el hígado y el músculo, están llenas, un exceso de glucosa podría convertirse en grasa en el organismo. Pero si esas reservas se han agotado, por ejemplo, al hacer actividad física durante el día y no se ha llegado a reponer con la comida, esa ingesta de carbohidratos servirá para completar las reservas de glucógeno que se hayan quedado vacías. «El hecho de que se conviertan o no en grasa durante la noche no depende solamente de que la cena los contenga o no, sino de cómo estaban nuestras reservas de glucógeno al momento de ingerirlos, así como de la cantidad que consumimos y del tipo de alimento, que también tiene mucho que ver», añade.

¿Qué carbohidratos elijo y cómo los combino?

La situación particular, el requerimiento según las necesidades individuales y la tolerancia de cada persona influyen a la hora de decidir cuáles serían las combinaciones adecuadas, si bien Mariana Álvarez explica que existen recomendaciones generales, como elegir alimentos frescos (verduras, tubérculos, legumbres, frutas..), materias primas poco procesadas y, en el caso de optar por cereales es mejor escogerlos en su versión integral por su aporte de fibra y nutrientes. También debemos atender a la forma de preparación: «No es lo mismo tomarse una ración adecuada de arroz integral rehogado con verduras que una hamburguesa comercial XXL con patatas fritas», comenta.

Al estar rodeados de productos altamente procesados, tenemos a meter en el mismo saco fuentes de hidratos de carbono saludables que pueden tener beneficios para la salud y aquellas que no lo son. Por eso la experta incide en la idea de que es más sensato centrarse en la calidad y en la cantidad que en el momento del día en el que se vayan a consumir los carbohidratos.