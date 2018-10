La pasta no engorda, si la comes así

Raquel Alcolea Díaz

«¿Es verdad que la pasta engorda?»... Antes de dar respuesta a la pregunta, los expertos prefieren aclarar conceptos. Por un lado aseguran que el aumento de peso no viene determinado por un alimento concreto sino por los hábitos del día a día, tal como explican tanto Chema Martínez, vicepresidente del CODiNuCoVa como Luján Soler, nutricionista y decana del Codinma. «Cuando hablamos de comer es más correcto decir que ese alimento en concreto es más o menos saludable. No es lo mismo tomar una ensalada de pasta (donde la verdura debería ser la protagonista), que pasta con un poco de verdura», comenta Chema Martínez, quien también afirma que es mejor acompañar la pasta con un poco de carne picada o incluso con soja texturiada que añadirle nata, bacon o embutidos.

A día de hoy no existen estudios o evidencias científicas que demuestren el mito de que la pasta engorde, según aclara Luján Soler, del Codinma. Sin embargo, la experta comenta que en este sentido hay que tener en cuenta los «depende», que ejemplifica de esta manera: «Si una persona cena a las once de la noche un plato de pasta con salsa industrial y después se tumba en el sofá o se va a la cama, lo que está influyendo en la ganancia de peso no es que coma pasta, sino la cantidad, cómo la acompaña, a qué hora la consume y qué hace después de comerla». Otros condicionantes pueden ser que no haya merendado o que tras esa pasta coma también un segundo plato. «No se engorda por la pasta, sino por la suma de factores», aclara.

Cómo comer pasta de forma saludable

Lo ideal es consumir la pasta al dente y eliminando los excesos de almidón hidrolizado producidos por la cocción o lo que es lo mismo, lavándola bien después de hervirla, según aconseja Chema Martínez.

A la hora de acompañar la pasta de otros alimentos, el experto de CODInuCoVa afirma que debemos evitar combinarla con ingredientes que no sean saludables: muy procesados, salsas muy calóricas (carbonara, por ejemplo), y embutidos.

Combinaciones saludables son, a su juicio pasta con verdura, con salsa de yogur casera, con salsa de soja, jugando con las mezclas de especias y acompañando el aliño con aceite de oliva virgen extra.

Otros combinados que propone en este caso Luján Soler son: brócoli, salsa casera con leche desnatada y cúrcuma o el tradicional pesto italiano. También es aconsejable acompañar la pasta con ensalada variada (como un plato adicional). «Es fundamental incluir vegetales crudos en la dieta diaria», argumenta.

¿Qué cantidad de pasta puedo comer?

Aunque depende del tipo de pasta, la decana de Codinma afirma que una cantidad diaria razonable es 70 gramos (pesada la pasta en crudo), pues según explica, lo ideal es que esa pasta se combine con otros alimentos como gambas, pimientos, brocoli, espinacas o cebolla.

En cuanto a la cantidad semanal las guías oficiales aconsejan que no superemos el consumo de pasta 3-4 veces por semana. Si bien el vicepresidente de Codicunova aclara que se puede consumir sin miedo siempre que no desplace a otros alimentos como las legumbres. Y pone este ejemplo: «Si como 7 días pasta, no estoy comiendo ninguno de legumbres y eso está mal. Si como 3 de pasta y 3 de legumbres, en ese caso no se desplazaría el consumo y podría ser un consumo adecuado», explica.

¿Hay que evitar comer pasta por la noche?

La respuesta es rotunda: no. «Ningún alimento hará que engordes mas si lo consumes de noche. El hecho de coger peso no esta determinado por un momento o por un alimento, al final viene dictaminado por el conjunto de los hábitos que realizamos a lo largo del tiempo. Diría más que, como todo, el exceso es lo que nos puede llegar a perjudicar», comenta Chema Martínez.

¿Pasta normal o pasta integral? La pasta integral contiene más nutrientes, entre ellos la fibra, al presentar el grano entrego del cereal que este hecha. «En términos calóricos son muy parecidas los dos tipos de pasta, pero en termino de nutrientes, no», aclara Chema Martínez. Si bien Luján Soler insiste en que es importante comprobar en el etiquetado que sea pasta integral «real». Un recurso puede ser revisar la cantidad de fibra que contiene esa marca de pasta. Entonces, ¿comemos pasta integralen lugar de pasta normal? No por imperativo legal. «Comer es un placer y eso es algo que no hay que olvidar, así que el consumo de pasta integral puede ser un recurso más, pero no el único, para añadir fibra a la dieta. Si te gusta más la pasta normal, no la cambies por la integral», concluye la decana de Codinma.