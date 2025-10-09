El puente habitado más largo de Europa está en Erfurt y ha cumplido 700 años

Una de las ciudades mejor conservadas de Alemania es Erfurt, capital del estado de Turingia, pues conserva un patrimonio arquitectónico que asombra cuando visitas su centro histórico. En ese paseo destacan las iglesias y la catedral, los palacios, la sinagoga vieja, ... auténtico faro de la huella judía, pero quizás el lugar que más enamora a esta ciudad que luce desde 2023 la etiqueta de Patrimonio mundial de la UNESCO es el Puente de los Mercaderes (Krämerbrücke), el más largo de Europa con 32 casas-tiendas, galerías, tabernas de vino y tiendas de antigüedades que ha cumplido 700 años en 2025. El puente, que conecta dos plazas de la ciudad (Benediktsplatz y Wenigemarkt), confirma la riqueza que alcanzó la ciudad con un puñado de casas tradicionales de entramado de madera, convertido en un escenario hiperfotografiado por los turistas.

Ahora estos visitantes, más de 5.000 a diario en temporada alta, pueden incluso mojarse los pies bajo el puente gracias al Breitstrom, un brazo del río Gera, pero antes junto a los pilares de la construcción se encontraban las bodegas de los comerciantes, testigos del descenso de este pequeño arroyo que fluía sobre las piedra, y los almacenes de las mercancías que los comerciantes vendían a los transeúntes de la Vía Regia, la vía económica más importante que cruzaba estas tierras de este a oeste. Productos como las especias, los metales preciosos y los tintes se acumulaban en este rincón de la ciudad de Turingia en una construcción que ha sido considerada una obra maestra arquitectónica y al mismo tiempo un escenario de encuentro e inspiración entre vecinos y visitantes de Erfurt.

Negocios y tiendas peculiares en el puente

Originalmente este puente de comerciantes estaba construido con entramado de madera y, posteriormente, en 1325, pasó a ser de piedra. Tras un grave incendio en 1472 los mercaderes abandonaron el lugar hasta que los gobernantes de la ciudad lo repararon después de 14 años de obras y mandaron construir 62 viviendas estrechas sobre el puente de 120 metros de longitud que podían ser habitadas. Finalmente quedaron reducidas a 32 casas-tiendas en las que puedes encontrar hoy galerías, talleres de diseño de joyas y de cerámica pintada a mano, dispensarios de vino, talleres de madera, una librería, anticuarios con piezas de la primera mitad del siglo XX e incluso un show de marionetas del artista Martin Gobsch con un escaparate que cobra vida cuando se introduce una moneda y puedes ver actuar a Blancanieves y los Siete Enanitos.

Javier Carrión

Las reglas municipales son contundentes: a la hora de montar un negocio no se puede alquilar para cualquier actividad. Hay que presentar una solicitud y el ayuntamiento da preferencia a artesanos y negocios creativos y no muy habituales. Por este motivo cuando recorres el puente no encontrarás tiendas de moda ni puestos de souvenirs y sí en cambio propuestas para mirar y curiosear.

Cincuenta residentes

Lo que sí había en el puente eran dos iglesias a ambos lados de la construcción. La iglesia de San Egidio en Wenigemarkt y la iglesia de San Benito en el extremo occidental del puente. Esta última fue demolida en 1810 para ser reemplazada por una casa residencial.

Hoy unas cincuenta personas conviven en las viviendas del puente y todos se conocen. La mayoría prefiere estar ajeno a la llegada de los turistas que se agolpan durante todo el día en esta original calle comercial. Hasta las siete de la tarde, hora en la que normalmente los comercios echan el cierre y el silencio se impone con la llegada de la noche.