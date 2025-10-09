Suscribete a
El puente habitado más largo de Europa está en Erfurt y ha cumplido 700 años

No ha logrado tanta fama como el Ponte Vechio de Florencia, pero lo cierto es que el Puente de Erfurt (Krämerbrücke) es más antiguo que el toscano y se le considera el único que todavía está habitado con casas y tiendas a ambos lados en el viejo continente

JAVIER CARRIÓN

Una de las ciudades mejor conservadas de Alemania es Erfurt, capital del estado de Turingia, pues conserva un patrimonio arquitectónico que asombra cuando visitas su centro histórico. En ese paseo destacan las iglesias y la catedral, los palacios, la sinagoga vieja, ... auténtico faro de la huella judía, pero quizás el lugar que más enamora a esta ciudad que luce desde 2023 la etiqueta de Patrimonio mundial de la UNESCO es el Puente de los Mercaderes (Krämerbrücke), el más largo de Europa con 32 casas-tiendas, galerías, tabernas de vino y tiendas de antigüedades que ha cumplido 700 años en 2025. El puente, que conecta dos plazas de la ciudad (Benediktsplatz y Wenigemarkt), confirma la riqueza que alcanzó la ciudad con un puñado de casas tradicionales de entramado de madera, convertido en un escenario hiperfotografiado por los turistas.

