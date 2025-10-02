Suscribete a
ABC Premium

Una armería con majestuosos caballos militares, la joya escondida del Palacio Real de Turín

La capital del Piamonte italiano agrupa muchos atractivos en su oferta turística. Entre ellos, este colosal edificio perteneciente a la Casa Real de los Saboya donde se esconde una auténtica maravilla en una de sus alas

Palacio Real de la Almudaina, una joya mallorquina con vistas al mar

La armería del Palacio Real de Turín
La armería del Palacio Real de Turín Javier Carrión

JAVIER CARRIÓN

Turín

En el primer piso del Palacio Real se extienden los apartamentos reales, ricamente decorados, especialmente el Salón del Trono y el Salón del Baile. Pero la perla menos conocida de este edificio que luce una hermosa fachada del siglo XVII es la Armería ... Real y hoy puede visitarse durante el tour principal siempre que tomes un pequeño desvío que conduce a una parte de la galería que conectaba con la actual Prefectura.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app