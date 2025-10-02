Una armería con majestuosos caballos militares, la joya escondida del Palacio Real de Turín

En el primer piso del Palacio Real se extienden los apartamentos reales, ricamente decorados, especialmente el Salón del Trono y el Salón del Baile. Pero la perla menos conocida de este edificio que luce una hermosa fachada del siglo XVII es la Armería ... Real y hoy puede visitarse durante el tour principal siempre que tomes un pequeño desvío que conduce a una parte de la galería que conectaba con la actual Prefectura.

La armería, inaugurada en 1837 por el rey Carlos Alberto, deslumbra por su espectacular parada de caballos y por la colección de espadas, armas de fuego, armaduras medievales y reliquias napoleónicas. En total más de 5.000 piezas que impresionan por su magnífico estado de conservación.

Residencia oficial de los Saboya

La historia del Palacio Real se inicia en 1584 cuando Carlos Manuel I de Saboya quiso erigir una residencia para la corte que se había instalado en el palacio episcopal tras el traslado de la capital saboyana de Chambéry a Turín. Muy pronto se convirtió en un centro estratégico y su periodo como residencia oficial de los Saboya se extendió hasta 1865. Cuatro años antes, con la unificación de Italia, el palacio sirvió también de morada privada de Víctor Manuel II, el primer rey de la Italia unificada, aunque la monarquía fue abolida en 1946.

Diecisiete siglos de historia en la Armería

El palacio, reconocido en 1997 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por ser la primera y más importante Residencia Real de los Saboya, se convirtió poco a poco en un lugar repleto de obras de arte que culminaron con la apertura de la Armería Real en 1837. El conjunto, situado en el lado derecho del edificio, fue fundado por Carlos Alberto de Saboya, también rey de Cerdeña, duque del Piamonte y príncipe de Carignano y su interior siguió las directrices de Filippo Juvarra.

La colección de armaduras y armas abarca más de diecisiete siglos y los cinco continentes, desde armas etruscas y romanas a otras medievales, renacentistas y orientales resaltando las glorias militares de la Casa Saboya. Esa era la intención del rey Carlos Alberto, esforzado también en reunir pinturas y esculturas para su colección, pero al final consiguió exhibir piezas tan curiosas como una pistola de Carlos V o una serie de máscaras japonesas de guerra.

Exterior del Palacio Real de Turín (arriba); una de las estancias de los apartamentos reales (abajo izquierda); una de las más de 5.000 piezas que componen la colección (abajo derecha). Javier Carrión

Para los historiadores, la exposición no es puramente militar ya que recorriendo el largo pasillo de la Armería asombra también la declaración artística del espacio. La disposición de los objetos, la iluminación y el entorno ornamentado hacen que este rincón no se vea solo como una simple exhibición de armas y vestimentas y por eso es para muchos visitantes la gran sorpresa de Turín.

Pistas viajeras: 1 A tener en cuenta: El precio de la entrada al Palacio Real (15 euros) incluye el ingreso al complejo de los Museos Reales de Turín: apartamento dinástico en el primer piso del Palacio Real con Armería y Capilla de la Sábana Santa (Cappella della Sindone), Galleria Sabauda y Museo de Antigüedades (Arqueología en Turín y el Tesoro de Marengo). Todo ese recorrido puede realizarse en unas tres horas. La entrada a los Jardines Reales es gratuita. 2 Más información: turismo de Italia y Turín.

Biblioteca Real

La armería se situó desde su origen en un corredor que comunicaba el Palacio Real con las Secretarías de Estado, la actual Prefectura, pero muy pronto resultó necesario ampliar el museo a otros ambientes del edificio, el Medallero y la Rotonda, por el crecimiento de las colecciones con las nuevas adquisiciones que se obtenían en el mercado. De hecho, muy cerca de la armería existe otra joya, la Biblioteca Real, que guarda dibujos de Leonardo da Vinci con el más famoso autorretrato del maestro florentino realizado en 1513, y otras obras de Rembrandt, Bellini o Tiepolo. Una propuesta más no tan famosa pero ideal para planearla en un viaje a la primera capital del Reino de Italia.