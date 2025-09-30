Cómo descubrir Bruselas a través de 'Las aventuras de Tintín'

Cualquier época del año es buena para visitar Bruselas. Eso sí, siempre con paraguas en mano, chubasquero y un calzado adecuado. Porque recorrerse esta ciudad es hacerlo por calles de adoquines, principalmente. Si además eres fan de los comics, ya sabrás que estas ... populares viñetas son protagonistas en la ciudad en numerosas esquinas con el objetivo de homenajear a artistas como Georges Prosper Remi, más conocido como Hergé, creador de Tintín; Maurice de Bévère, alias Morris, el responsable de Lucky Luke, un personaje que creó junto a René Goscinn, el padre de Astérix.

Museos, galerías, mercadillos, festivales y tiendas especializadas están enteramente dedicados a los grandes ilustradores. Por ello, una de las actividades más sorprendentes de la ciudad es la famosa ruta del cómic. Una actividad que ha de compaginarse con la visita al Grand-Place, el Manneken-Pis, los Museos Reales o el Atomium.

Precisamente hacer un viaje en la actualidad a Bruselas requiere de manera inmediata pasar por la Oficina de Turismo situada en la Grand Place. Y es que Visit.brussels, en colaboración con Tintinimaginatio –compañía que protege y promociona la obra de Hergé–, ha lanzado una nueva edición de la guía de la ciudad dedicada a Tintín para que nadie se pierda los lugares más emblemáticos que inspiraron sus aventuras y cuya primera publicación data de 1929.

Mural de Tintín, Milú y el Capitán Haddock en la calle de l'Étuve VISIT BRUSSELS

Así, es imprescindible pasear por el Parque de Bruselas, el más antiguo de la ciudad, por el que Tintín y Milú pasean en 'El cetro de Ottokar' (octavo álbum publicado en 1939) así como visitar el Palacio Real, lugar que inspiró a Hergé para, en el mismo comic, crear el Palacio de Muskar XII, rey de Syldavia.

La Place du Jeu de Balle, conocida por sus mercadillos y anticuarios desde 1873, es otro punto clave que presenta la publicación pues es donde Tintín encuentra la maqueta del unicornio en 'El secreto del Unicornio' (undécimo álbum publicado en 1942), dando inicio a un misterio apasionante.

Pero la nueva guía no solo destaca los puntos más conocidos de la ciudad en los libros, sino que también propone otros puntos de interés relacionados con el universo de Tintín, como murales y estatuas repartidas por la ciudad. Un ejemplo es la estatua de Tintín y Milú en la estación de tren de Bruselas-Midi, que deleita a los viajeros con una imagen tomada de 'Tintín en América', publicada en 1932; o el mural en la calle de l'Étuve, cerca del Manneken Pis, donde se representa a Tintín, Milú y el Capitán Haddock en una escena de 'El Asunto Tornasol'.

Estatua de Tintín y Milú en el Centro Cultural d'Uccle VISIT BRUSSELS

En este recorrido también se incluye el Centro Belga del Cómic, ubicado en la calle des Sables 20, que rinde homenaje a la rica tradición del cómic belga y donde se pueden encontrar exposiciones dedicadas a Hergé y su famoso personaje.

Frescos que decoran la ciudad

Por cierto, todos los detalles de cada cómic presente en la ciudad se recoge en Parcours BD, una iniciativa que nació en los años 90 cuando Bruselas decidió eliminar de las fachadas los grandes carteles publicitarios que afeaban el centro de la ciudad. Al retirarlos, se encontraron con fachadas deterioradas que necesitaban ser restauradas. En este contexto, se realizó el primer fresco de cómic: se trata del personaje Broussaille, de Frank Pé, en la Rue du Marché au Charbon, situada en el barrio de Plattesteen.

Pistas: Cómo ir a Bruselas: En avión desde Madrid o Barcelona (2 horas de trayecto, aproximadamente). Desde el Brussels Airport Zaventem hay conexión rápida y directa con las principales estaciones de tren.

Dónde alojarse: Yooma Brussels, el Hotel del Cómic, situado entre la Grand-Place y Bruselas Midi.

No olvides: la Brussels Card que incluye entrada gratuita a 48 museos, descuentos, visitas guiadas, etc.

Más información: Visit Brussels

La iniciativa fue muy acertada y gustó la idea de aunar arte y renovación urbana mientras se consagraba a grandes artistas. Con los años, la propuesta se ha ido desarrollando y ampliando gracias al vasto patrimonio del cómic franco-belga.

En la actualidad, numerosos personajes son admirados por los turistas que recorren la ciudad. Desde 1991, se añaden regularmente nuevos frescos a la capital que cuenta ya con más de 80 murales de cómics que el turista puede recorrer en pocas horas, pues se trata de una ruta de 5 km.