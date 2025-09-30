Suscribete a
Cómo descubrir Bruselas a través de 'Las aventuras de Tintín'

Una de las actividades más sorprendentes de la ciudad es la famosa ruta del cómic

Mural dentro de la estación de tren Bruselas Midi
Ana I. Martínez

Cualquier época del año es buena para visitar Bruselas. Eso sí, siempre con paraguas en mano, chubasquero y un calzado adecuado. Porque recorrerse esta ciudad es hacerlo por calles de adoquines, principalmente. Si además eres fan de los comics, ya sabrás que estas ... populares viñetas son protagonistas en la ciudad en numerosas esquinas con el objetivo de homenajear a artistas como Georges Prosper Remi, más conocido como Hergé, creador de Tintín; Maurice de Bévère, alias Morris, el responsable de Lucky Luke, un personaje que creó junto a René Goscinn, el padre de Astérix.

