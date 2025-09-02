Suscríbete a
ABC Cultural

De los pitufos a Julio César, la vuelta al cómic

Una biografía, aventuras azules, futuros imposibles y la reedición de una leyenda: este septiembre llega cargado de viñetas

Cuando el calor aprieta: sombra, algo fresquito y… ¡cómics!

De los pitufos a Julio César, la vuelta al cómic

Asier Mensuro

Tras el paréntesis estival, las editoriales empujan fuerte con novedades para todos los gustos. Para la ocasión, recomiendo cuatro jugosos títulos recién salidos de la imprenta que no deberían faltar en la biblioteca de ningún buen aficionado al noveno arte.

Un riguroso Julio César

Los amantes de ... las biografías en viñeta están de enhorabuena, ya que, este verano, ha salido al mercado una de las mejores. Se trata de 'Yo, Julio César', de Alfred de Montesquiou y Névil que, sin duda, en lo referente a su veracidad histórica, es un tebeo de nota.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app