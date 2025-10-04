No todo es cerveza en el Oktoberfest, la fiesta que nació de una boda real

Si algo debes tener claro al visitar el Oktoberfest de Múnich es que todo gira alrededor de la cerveza. Es la gran protagonista del mayor festival popular del mundo por el que en la edición de 2024 pasaron siete millones de personas, año ... en el que se consumieron siete millones de litros de cerveza. A su vez, esta cita es mucho más que cerveza e incluso si no te gusta esta bebida disfrutarás de la experiencia por igual. Y encontrarás otras cosas para beber. Es un evento único que merece la pena visitar y formar parte de él, aunque sea por unas horas.

Para la ciudad de Múnich y toda la zona de Baviera es el evento más importante del año. Dura dos semanas, en esta 190 edición del 20 de septiembre al 5 de octubre, pero lo cierto es que se preparan para esta cita a lo largo de todo el año. Montar todo el recinto supone casi tres meses de preparación y, una vez desmontado, toca planificar la edición del año siguiente.

Algunos alemanes de la zona de Baviera cogen días de vacaciones para no perderse ninguna de las dieciséis jornadas que dura el festival. Otros, acuden unos cinco o seis días. A su vez llegan visitantes de toda Alemania y turistas de los más diversos rincones del planeta, especialmente italianos a quienes les separa tan solo una montaña. Su popularidad ha ido creciendo año tras año y es un festival con espíritu inclusivo en el que hay espacio para pequeños, jóvenes y mayores. La diversión está garantizada a lo largo de todo el día en diferentes ambientes.

Si tienes programado tu viaje al festival, incluso aunque sea para el año que viene, conviene que tengas en cuenta algunas informaciones y sigas algunos consejos.

Un poco de historia

Esta fiesta se remonta a 1810, año en el que se celebró, el 12 de octubre, la boda entre el príncipe Luis de Baviera y la princesa Teresa de Sajonia – Altenburgo. Duró cinco días, tuvo participación ciudadana y acabó con una carrera de caballos a las afueras de la ciudad, en el recinto hoy conocido como Theresienwiese (el prado de Teresa). Dado el éxito, la fiesta se repitió año tras año y fue sumando nuevas tradiciones como el desfile de hospederos y cerveceros que se inició en 1835. El evento tan solo se ha interrumpido durante los periodos de guerra y otras causas mayores. Este año celebra su 190º edición.

Vista aérea desde la noria del recinto Belén Rodrigo

Seis cervezas

Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner y Spaten-Franziskaner son las seis únicas marcas de cerveza que puedes encontrar dentro del Oktoberfest. Todas ellas de Baviera donde se concentra casi el 25% de la producción total de cerveza en Alemania. Paulaner es la más joven de las seis insignias (desde 1634) pero la más internacional.

Cada una de estas marcas fabrica todos los años una cerveza especial para la ocasión, conocida como la 'cerveza de Oktoberfest'. Con un sabor ligeramente más fuerte que las cervezas tradicionales, se sirve en jarras de un litro, conocidas como 'Maß'.

Qué beber y qué comer

Es posible pedir una cerveza sin alcohol o con limón y a su vez encontrarás carpas en las que puedes beber vino. Pero incluso si no eres muy fan de la cerveza, no dejes de probarla, te sorprenderá su sabor y el ambiente contribuirá a disfrutar de ella.

En el Oktoberfest encontrarás 14 grandes carpas con capacidad para 6.000 personas y otras 21 pequeñas de menor capacidad. Para entrar en ellas lo mejor es reservar mesa con bastante tiempo de antelación para no quedarte en la puerta esperando. Si vas en pareja o con un grupo pequeño puede resultar más fácil encontrar un lugar, pero para los grupos grandes es mucho más difícil.

Con respecto a la gastronomía, se pueden probar muchas especialidades de la cocina bávara como son el pollo asado y el codillo de cerdo, los más populares, así como las brochetas de buey, las salchichas y el pato con bolas de patata y col roja. Si optas por pescado, es habitual encontrar el plato Steckerlfisch, un pescado a la parrilla que se sirve en un pincho. A la hora de los dulces, el más tradicional es el Kaiserschmarrn, una tortita caramelizada que se trocea en la sartén y se acompaña de mermeladas o compotas. Y dentro y fuera de las casetas no faltan nunca los bretzels.

Aperitivos del Oktoberfest Belçen Rodrigp

Pistas: Horario Oktoberfest: de lunes a jueves, de 10:00 a 23.30 horas; viernes, de 10:00 a 00:00 horas; sábado, de 9:00 a medianoche; domingo, de 09:00 a 23.30 h.

Cómo llegar: metro, autobús y tranvía y el S-Bahn de Múnich es la forma más rápida y sencilla. También hay instaladas paradas de taxis en las cercanías de Theresienwiese en el norte, este y sur. También se puede ir en tren pues el recinto se encuentra a 15 minutos a pie de la estación central de Múnich. La peor opción es ir en coche particular pues en la zona del recinto se eliminan las plazas de aparcamiento durante estos días. Si tienes coche, lo mejor es dejarlo en un aparcamiento en el centro de la ciudad e ir en transporte hasta el Oktoberfest.

Precio: La entrada al recinto es gratuita. Para acceder al Oidn Wiesn (zona más tranquila y que conserva el estilo histórico del festival) hay que pagar 4 euros, siendo gratis para los niños de hasta 14 años. El pago de las atracciones se realiza en las taquillas individuales. El precio de la noria, por ejemplo, es de 11 euros para los adultos. En cuanto a la cerveza, el precio de una Maß (una jarra de 1 litro) oscila entre 14,50 y 15,80 euros, dependiendo de la carpa o la cervecería. Es aconsejable llevar dinero en efectivo.

Cómo reservar: puedes reservar las mesas en el portal oficial del festival (Oktoberfest Tischreservierungen - Aktuelle Verfügbarkeiten und Wiederverkaufsangebote).

Si tienes pensado pasar muchas horas en el festival opta por la comodidad, especialmente a la hora de pensar en los zapatos. Y si quieres sentirte un bávaro más, opta por llevar uno de sus trajes tradicionales, tal y como hacen la gran mayoría. El 'dirndl' es el traje de las mujeres, una blusa con un vestido con delantal; mientras, el 'lederhose' se refiere a unos pantalones de cuero que se usan con camisa, tirantes y calcetines.

Jarra de un litro Belén Rodrigo

Seguridad

El recinto del festival está vallado y un servicio de seguridad controla a los visitantes en las entradas, apoyado por la policía. Todo el Theresienwiese está monitoreado por 54 cámaras y durante estas dos semanas trabajan, de forma voluntaria, 600 policías, algunos llegados de otros países de Europa.

Comisaría del Oktoberfest Belén Rodrigo

Un aspecto a tener en cuenta es el tamaño del bolso que decidas llevar. Puede tener un volumen de hasta 3 litros o no más de 20 cm x 15 cm x 10 cm. Hay una consigna para guardar todas aquellas bolsas que excedan este tamaño.