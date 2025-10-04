Suscribete a
No todo es cerveza en el Oktoberfest, la fiesta que nació de una boda real

Se trata del evento más importante del año para Múnich y toda la zona de Baviera

El pueblo de 5.000 habitantes que cada diez años representa una Pasión única en el mundo

Carpa Paulaner del Oktoberfest
Carpa Paulaner del Oktoberfest Belén Rodrigo
Belén Rodrigo

Belén Rodrigo

Múnich

Si algo debes tener claro al visitar el Oktoberfest de Múnich es que todo gira alrededor de la cerveza. Es la gran protagonista del mayor festival popular del mundo por el que en la edición de 2024 pasaron siete millones de personas, año ... en el que se consumieron siete millones de litros de cerveza. A su vez, esta cita es mucho más que cerveza e incluso si no te gusta esta bebida disfrutarás de la experiencia por igual. Y encontrarás otras cosas para beber. Es un evento único que merece la pena visitar y formar parte de él, aunque sea por unas horas.

