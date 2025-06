Descubre el pueblo de León con parque acuático barato y sin colas, ideal para el verano

A lo largo de la geografía española, podemos encontrar numerosos parques acuáticos. Sin embargo, siempre hay rincones a los que poder escapar y refrescarse sin sufrir aglomeraciones y en las que tanto grandes como pequeños disfruten. Es el caso de las piscinas municipales de Valencia de Don Juan, un pueblo leonés de apenas 5.000 habitantes que sorprende a todo el que pasa por allí cuando descubre su gran complejo municipal.

Un total de 160.000 metros cuadrados de zonas comunes y 5.000 metros cuadrados de plancha de agua conforman este recinto de verano que bien conocen los 'guajes'. Y es que son muchas las familias asturianas que eligen Valencia de Don Juan para pasar unos días de vacaciones. Muchos, incluso, tienen una segunda residencia en este municipio asentado en la vega del río Esla y que está a menos de 40 km. de León.

El ayuntamiento abrió las instalaciones el pasado 19 de junio. En ellas, los visitantes pueden disfrutar de una piscina infantil, otra olímpica, dos grandes piscinas independientes, cada una con sus toboganes, piscina de olas, zona infantil de chapoteo y toboganes 'El Dragón', piscina lúdica y chorros de agua.

Vista panorámica del recinto Ayuntamiento Valencia de Don Juan

Además, el complejo cuenta con amplias zonas deportivas (pista de tenis, de pádel, voleibol, baloncesto…), así como zonas verdes, vestuarios, aseos, duchas, botiquín, zonas de merenderos, áreas infantiles, restaurante, quioscos y biblioteca. La oferta se complementa con servicio de wifi en todo el recinto y diversas actividades lúdicas y deportivas que se desarrollan durante toda la temporada.

El parking de las piscinas de Valencia de Don Juan es exterior y está techado pero resulta pequeño para los miles de visitantes que cada verano acuden a remojarse en el lugar. Pero no hay problemas de aparcamiento, pues resulta muy fácil aparcar en la zona que rodea al parque.

Tal y como ha informado el ayuntamiento, para este verano, se han renovado parte de las mesas de picnic que estaban deterioradas y, además, se han llevado a cabo diferentes actuaciones de mantenimiento, entre ellas el pintado de las piscinas.

Acceder al recinto con comida es posible. Los visitantes pueden elegir si llevarse de casa el menú o prefieren optar por la oferta con la que cuenta el restaurante. También has de saber que no se puede acceder con sombrilla. Tampoco te hará falta, pues el recinto cuenta grandes con zonas de sombra. Y no descartes ponerte al sol algún que otro rato, sobre todo, por la tarde. Y es que el agua de las piscinas de Valencia de Don Juan son algo más frescas, nada que ver con la temperatura del resto de piscinas del centro y sur de España. Además, al atardecer, las temperaturas bajan ligeramente.

También es obligatorio el uso de gorro de baño, algo a lo que muchas personas no están acostumbradas. Si tienes, puedes llevarlo de casa. En caso contrario, puedes comprarlo allí. Y, si quieres, puedes llevar tus propias sillas.

Por si fuera poco, el complejo municipal de Valencia de Don Juan cuenta en su interior con el Parque Aventura Mr Shark, instalaciones totalmente independientes a las piscinas aunque compartan recinto. Es decir, se paga aparte.

Una de las piscinas con dos toboganes (arriba); otra de las zonas de baño con toboganes y área infantil (abajo izquierda) y la piscina lúdica (abajo izquierda) Ayuntamiento Valencia de Don Juan

Se trata de un gran parque con retos para todos desde niños a partir de 4 años y adultos con un peso máximo de 100 kg., pues las instalaciones cuentan con varios circuitos y tres niveles de dificultad (verde, naranja y rojo) distribuidos en un conjunto que alcanza los siete metros de altura.

Qué ver en Valencia de Don Juan

Quienes vayan a disfrutar de estas piscinas, han de aprovechar para conocer este municipio que en verano llega a triplicar la población oficial.

La estrella indiscutible es su vistoso castillo. De estilo gótico, data del siglo XV y hoy conserva gran parte de su trazado original. Gracias a las mejoras y rehabilitaciones que se han llevado a cabo, hoy es el escenario de multitud de eventos culturales, sobre todo en verano. La Torre del Homenaje alberga en su interior el Museo del Castillo de Valencia de Don Juan.

Castillo de Valencia de Don Juan Ayuntamiento Valencia de Don Juan

Aunque el municipio llegó a albergar hasta doce iglesias y ermitas, hoy sólo cuenta con dos: Nuestra Señora del Castillo Viejo y San Pedro Apóstol, única parroquia de la ciudad. La primera cuenta con una imagen gótica del de la Virgen del Castillo Viejo (siglo XIII), patrona de Valencia de Don Juan, y un retablo dedicado a la Pasión de Cristo (siglo XVI). En el presbiterio se encuentra el Panteón de Los Condes de Valencia de Don Juan.

La parroquia de San Pedro Apóstol atesora en su interior gran cantidad de patrimonio mueble, entre el que destaca el retablo del altar mayor. También cuenta con una hermosa fachada, en piedra de sillería y flanqueada por dos torres cuadrangulares, realizada en lenguaje herreriano.

Pistas: 1 Dónde: Piscinas Valencia de Don Juan. Complejo Polideportivo Municipal, Carretera Mayorga-Astorga, Km. 27. 2 Horario: complejo, todos los días de 10:00 a 22:00 horas; piscina olímpica, de 11:00 a 20:30 horas; resto de piscinas, de 12:00 a 20:30 (laborales) y de 11:30 a 20:30 (fines de semana). 3 Precio: 6 euros (adultos); 3 euros (niños de 4-12 años, ambos incluidos) y 4 euros (mayores de 65 años). 4 Más información: www.valenciadedonjuan.es

En el entorno de la Plaza Mayor y de la Calle de El Palacio se conservan aún bellos ejemplares de casas solariegas que pertenecieron a la nobleza y a la burguesía coyantina, entre los que destaca la Casa Palacio de los Condes de Valencia de Don Juan o la modernista casa de Don Eliseo Ortiz.