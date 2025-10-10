Esta ciudad de España se transforma en Alemania este fin de semana: cerveza, pretzels y hasta trajes regionales

Desde el pasado viernes 27 de septiembre la ciudad gaditana de Jerez de la Frontera se ha convertido en un lugar en el que se puede vivir de una manera especial una fiesta típicamente alemana que en los últimos años ha roto fronteras y ha ... llegado a numerosas latitudes. Se trata del 'Oktoberfest', una celebración propia de la comarca en la que se sitúa la ciudad de Munich, Baviera.

Es una fiesta que se caracteriza por la alegría, por las grandes concentraciones de público, la cerveza, las comidas típicas de la zona –entre las que destacan los deliciosos pretzels y tampoco pueden faltar los vistosos trajes regionales. Todo ello al aire libre y en un ambiente típicamente festivo.

El Puente del Pilar es el último momento en el que los interesados pueden disfrutar de este curioso 'Oktoberfest' que se está celebrando en la localidad de Jerez de la Frontera. Es una cita que trata de recrear el festival original que se celebra en tierras alemanas y que tiene como epicentro un local muy popular en la ciudad como es el Plaza Canterbury, que se encuentra en la calle Nuño de Cañas.

La cita se ha extendido a lo largo de tres fines de semanas, teniendo su traca final del 10 al 12 de octubre, días en los que los asistentes podrán no sólo saborear la mejor cerveza que no puede faltar en esta fiesta, si no también asistir a actuaciones musicales en directo con entrada completamente gratuita.

Así el programa incluye el viernes 10 de octubre a las 18.00 horas la actuación de Mc Kenzie and Co, posteriormente la actividad seguirá a las 20.00 horas con una divertida charanga, a las 21.30 horas será el turno de Los Máquinas del Tiempo, mientras que a las 00.00 horas se cierra la jornada con Yohan and Monkeys.

El sábado 11 vuelve la animación a las 17.30 horas con la actuación de Renegados, que tendrá continuidad a las 19.30 horas de nuevo con la charanga. Radio Camaleón actuará a las 21.30 horas y Mr Jones cerrará a las 00.00 horas.

El domingo 12 de octubre a las 17.30 horas llega el turno de Los Buhos, a las 19.30 horas la charanga, a 21.30 horas tributo a Fito y Fitipaldis y el festival se cerrará a las 00.00 horas con la actuación de 4 Cuerdos.

En definitiva, un fin de semana para disfrutar al máximo de una actividad en la que la música en directo y el buen ambiente se dan la mano, en la que también se puede aprovechar para experimentar una ciudad perfecta para pasear y descubrir sus encantos como es la localidad de Jerez de la Frontera.