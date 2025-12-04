Suscribete a
El pueblo situado a la sombra de Montserrat en el que creció Rosalía

A poco más de 30 kilómetros de Barcelona, esta localidad, cuya estampa está dominada por los dos campanarios de su iglesia parroquial, es conocida por sus masías y bodegas

Así es la localidad a menos de 30 kilómetros de Barcelona en la que se crió Rosalía
Así es la localidad a menos de 30 kilómetros de Barcelona en la que se crió Rosalía ayuntamiento sant esteve sesrovires
Rocío Jiménez

Con la montaña de Montserrat como telón de fondo, entre la comarca del Baix Llobregat y la zona del Penedès y en un terreno de relieves ondulados a la orilla izquierda del río Anoia, se encuentra una bonita localidad con un puñado de ... imprescindibles turísticos que se ha colocado entre las más buscadas del momento y no solo por sus atractivos, sino también por ser el lugar en el que creció Rosalía. Hasta Sant Esteve Sesrovires, un municipio de unos 8000 habitantes formado por nueve núcleos, se acercan muchos fans de la artista para seguir sus pasos y buscar tanto el colegio en el que estudió, la escuela pública La Roureda, como el gimnasio Top Line Sports donde dio sus primeras clases de danza.

