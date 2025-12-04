El pueblo situado a la sombra de Montserrat en el que creció Rosalía

Con la montaña de Montserrat como telón de fondo, entre la comarca del Baix Llobregat y la zona del Penedès y en un terreno de relieves ondulados a la orilla izquierda del río Anoia, se encuentra una bonita localidad con un puñado de ... imprescindibles turísticos que se ha colocado entre las más buscadas del momento y no solo por sus atractivos, sino también por ser el lugar en el que creció Rosalía. Hasta Sant Esteve Sesrovires, un municipio de unos 8000 habitantes formado por nueve núcleos, se acercan muchos fans de la artista para seguir sus pasos y buscar tanto el colegio en el que estudió, la escuela pública La Roureda, como el gimnasio Top Line Sports donde dio sus primeras clases de danza.

Esta es tierra de cerezos y viñedos, así como zona industrial ayuntamiento de sant esteve sesrovires

En un paseo por el entramado urbano de este destino –que prosperó industrialmente gracias a su buena conexión con la capital– lo que más llama la atención es la iglesia parroquial, templo de 1891 que sustituyó a un edificio anterior del siglo XVII que se levantó gracias a la aportación económica de la mayor parte de la población. De estilo neogótico y neorrománico bastante ecléctico es obra de Josep Domènech i Estapà y consta de una nave central mayor y dos laterales con capillas, pero son sus dos grandes campanarios de ladrillo visto que flanquean la puerta a tramontana lo que más destaca.

Testimonio de su pasado y presente agrícola en el que destacan los cerezos y las extensiones de viñedos con DO Penedès son las numerosas masías –cuya principal actividad se relaciona con el vino– que se reparten por su territorio, como son la Masía Bach (1915) –obra de Josep Maria Sala–, construcción de estilo neoclásico con fachadas esgrafiadas, tejado de vidrio y una fuente interior, la Masía Ca n'Estella que data, probablemente, del siglo XI y contiene una bodega de botas centenarias y un patio interior ajardinado, y Can Canals, una bodega joven y dinámica donde cultivan las viñas de forma ecológica para elaborar unos productos exclusivos desde 1806.

Masía Bach, Bodega Ca n'Estella e iglesia parroquial Sant Esteve Ayuntamiento Sant Esteve Sesrovires

También destacan las Cavas Roger Goulart, edificio modernista de tipología agraria construido por Ignasi Mas i Morell en el que el ladrillo se combina con ornamentación de plafones cerámicos en verde que representan uva, Can Juliá, una antigua masía reconvertida en un 'espacio de acciones creativas' donde se realizan actividades, jornadas y estancias con grupos o equipos de empresa, el Teatro Municipal El Casino, cuya fachada data de 1921 y es de finales del modernismo catalán, el Parque Canals i Nubiola, pulmón verde del destino, y el Balcón de Montserrat, dos sillas gigantes de 3 metros de altura que ejercen de mirador y que están instaladas en el parque d'A Migdia de Ca n'Amat que miran a la montaña y que ofrecen una bonita panorámica del pueblo.

Edificio Cavas Roger Goulart ayuntamiento sant esteve sesrovires

Por otro lado, este destino cuenta con el Club de Golf Barcelona, el cual dispone de un recorrido de 18 hoyos Masia Bach diseñado por el prestigioso golfista José María Olazábal que cuenta con 28 bunkers de calle y 48 de green. Las instalaciones se completan con un restaurante de cocina mediterránea, una tienda de golf, varias pistas de pádel y piscina, entre otras cosas.

Aquellos que se decidan por descubrir este destino puede completar la visita con una excursión a la montaña de Montserrat, todo un emblema de la zona que se ve especialmente bien desde esta localidad. 1.000 años de espiritualidad, historia y arte que se pueden descubrir con rutas guiadas que permiten disfrutar tanto de los exteriores, como de su importante patrimonio artístico. La visita guiada también incluye el Museo, declarado de Interés Nacional en 2006, cuyos fondos están formados por diferentes colecciones como pintura antigua y moderna, arqueología, iconas bizantinas e iconografía de la Virgen de Montserrat.