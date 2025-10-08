Billetes de tren a 9 euros desde Sevilla: estos son todos los destinos a los que puedes viajar

Renfe ha lanzado una promoción especial con billetes desde 9 euros para viajar en trenes AVE y Larga Distancia, que incluye trayectos desde y hacia Sevilla. La oferta está disponible hasta mañana jueves 9 de octubre a las 10:00 de la mañana, por ... lo que los viajeros interesados deben darse prisa para aprovechar los descuentos.

Entre los trayectos incluidos destacan los trenes directos entre Sevilla y Madrid, tanto en sentido ida como vuelta, una de las rutas más demandadas por viajeros de negocios y turismo. Además, se incluyen los trenes que realizan parada en Córdoba, así como los trayectos directos entre Sevilla y la ciudad califal, lo que permite desplazarse cómodamente entre estas capitales andaluzas por un precio muy reducido.

Esta promoción permite adquirir billetes a precios especiales en distintos horarios y servicios, manteniendo las condiciones habituales de viaje y plazas limitadas según disponibilidad.

Oferta por tiempo limitado

La campaña forma parte de las acciones promocionales de Renfe para fomentar los desplazamientos en tren durante el otoño. Los billetes pueden comprarse a través de los canales habituales de venta: la web de Renfe, la app oficial, taquillas de estaciones y agencias de viajes autorizadas.

La promoción finaliza mañana jueves 9 de octubre a las 10:00 h, por lo que es recomendable realizar la compra cuanto antes para asegurar las tarifas más económicas.

Con esta oferta, viajar desde Sevilla a destinos como Madrid o Córdoba se vuelve más accesible, ideal para escapadas culturales, visitas familiares o viajes exprés de trabajo. Además, la promoción puede combinarse con tarifas habituales de vuelta, lo que permite organizar viajes flexibles a precios competitivos.