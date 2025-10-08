Suscribete a
Billetes de tren a 9 euros desde Sevilla: estos son todos los destinos a los que puedes viajar

La compañía lanza una promoción limitada que permite viajar desde Sevilla a varios destinos a precios muy reducidos

Ouigo lanza una promoción especial para viajar desde Sevilla y a la ciudad hispalense
Álvaro Gayán Queralt

Álvaro Gayán Queralt

Renfe ha lanzado una promoción especial con billetes desde 9 euros para viajar en trenes AVE y Larga Distancia, que incluye trayectos desde y hacia Sevilla. La oferta está disponible hasta mañana jueves 9 de octubre a las 10:00 de la mañana, por ... lo que los viajeros interesados deben darse prisa para aprovechar los descuentos.

