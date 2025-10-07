Suscribete a
ABC Premium
Directo
Al menos cuatro desaparecidos y diez obreros heridos tras el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid

Ver la Alhambra de Granada desde el aire es posible: este es su precio

Desde finales de otoño y hasta el inicio de la primavera es posible sobrevolar la ciudad en globo y deleitarse con unas vistas espectaculares por algo más de 200 euros

El Altiplano granadino a vista de pájaro: vuelos en globo a merced del viento

Un globo sobre la Plaza del Realejo, en pleno centro de Granada
Un globo sobre la Plaza del Realejo, en pleno centro de Granada g. ortega
Guillermo Ortega

Guillermo Ortega

Granada

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Granada es preciosa se la mire por donde se la mire, y eso incluye, por supuesto, hacerlo desde lo más alto. Cualquiera que haya subido hasta la ermita de San Miguel Alto y vea a sus pies la Alhambra, a los pies de ésta ... la ciudad entera y, más al fondo, la vega, sabrá que es así.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app