El pueblo de Andalucía que vio crecer a Carlos Herrera: dónde está y qué ver

Su origen está ligado a Almería, aunque su infancia se desarrolló a muchos kilómetros en Mataró debido a la presión de su padre. El conocido periodista Carlos Herrera nació en el verano de 1957 en Cuevas del Almanzora, un municipio del nordeste de la ... provincia de Almería. A pesar de ello, mantiene un vínculo muy estrecho con este pueblo que le dedicó una avenida hace unos años.

Cuevas del Almanzora se sitúa a unos 100 kilómetros tanto de Almería capital como de Murcia, en una zona de paso entre culturas. Limita con municipios como Vera y Pulpí y combina un paisaje árido y semidesértico con algunas vegas verdes. Su cercanía al mar y su posición estratégica la convirtieron históricamente en un importante centro económico y comercial de la comarca.

Uno de los grandes rasgos que definen la identidad del municipio es su pasado minero. Durante el siglo XIX, con el auge de la minería, Cuevas llegó a vivir una etapa de esplendor que se refleja todavía hoy en sus palacios, edificios señoriales y restos de patrimonio industrial. El Castillo del Marqués de los Vélez, el Ayuntamiento o la Casa del Poeta Sotomayor son algunos de los ejemplos más representativos.

Castillo del Marqués de Los Vélez, Palacete Don Torcuato Soler Bolea y Castillo de Villaricos en Cuevas del Almanzora ABC

El término municipal también es conocido por la abundancia de cuevas, muchas de ellas milenarias. Algunas han sido restauradas como viviendas o alojamientos turísticos, y la Cueva Museo permite conocer de primera mano cómo se vivía en estos espacios tradicionales.

A nivel natural, el municipio está protegido por sierras como Almagrera, y por el cauce del río Almanzora, donde se encuentra el embalse. En esta zona se localiza además una de las instalaciones de cable ski más importantes del país, heredera de las infraestructuras creadas para los Juegos Mediterráneos de 2005, lo que ha impulsado los deportes acuáticos.

Su litoral, con 17 kilómetros de costa, combina playas abiertas y familiares con calas casi vírgenes y rincones de gran valor paisajístico, especialmente en zonas como Pozo del Esparto, Villaricos o Palomares, donde también se localizan destacados yacimientos históricos.

La historia de Cuevas del Almanzora se remonta a tiempos muy antiguos. El municipio alberga importantes restos arqueológicos estudiados por el belga Luis Siret, considerado el padre de la arqueología del sureste español. Entre ellos destacan el poblado argárico de Fuente Álamo y la necrópolis fenicia de Villaricos, uno de los conjuntos funerarios más relevantes de esta civilización en la península.