El pueblo de Andalucía que vio crecer a Carlos Herrera: dónde está y qué ver

Castillos, palacetes, calas casi vírgenes y un legado minero único son los principales atractivos de este rincón del Levante almeriense

Plaza de la Constitución de Cuevas del Almanzora
Plaza de la Constitución de Cuevas del Almanzora ABC
R. Pérez

R. Pérez

Almería

Su origen está ligado a Almería, aunque su infancia se desarrolló a muchos kilómetros en Mataró debido a la presión de su padre. El conocido periodista Carlos Herrera nació en el verano de 1957 en Cuevas del Almanzora, un municipio del nordeste de la ... provincia de Almería. A pesar de ello, mantiene un vínculo muy estrecho con este pueblo que le dedicó una avenida hace unos años.

