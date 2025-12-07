Suscríbete a
Stefan Mathesius, analista financiero: «Me robaron el primer día que llegué a Sevilla pero me enamoré de la ciudad y me quedé»

Este ingeniero y economista alemán, que trabajó durante cinco años en bancos de inversión de Reino Unido y Alemania, canaliza fondos europeos e inversiones en sectores estratégicos desde la Agencia para la Transformación y el Desarrollo de Andalucía (TRADE)

«Cuando llegué a Sevilla hace 20 años, casi todos los andaluces querían ser funcionarios»

«En España veo a mucho principito que se queda en casa de sus padres hasta los 40 años«

Stefan Mathesius en la Agencia para la Transformación y el Desarrollo de Andalucía (TRADE), donde trabaja raúl doblado
Jesús Álvarez

Jesús Álvarez

El analista financiero alemán Stefan Mathesius vino a Sevilla por primera vez hace 25 años con una beca Erasmus y durante esta estancia universitaria conoció a una sevillana con la que acabaría casándose y formando una familia numerosa en la localidad de Valencina de la ... Concepción. Aunque tuvo oportunidades de trabajar en Madrid, Barcelona y otras grandes capitales europeas donde podría haber elevado su carrera profesional como analista financiero al máximo nivel (logró como inversor ángel desde Alemania y Reino Unido colocar a una startup biotecnológica en el Nasdaq tras revalorizarse hasta los 500 millones de dólares), decidió quedarse en Sevilla y trabajar aquí canalizando fondos europeos e inversiones en sectores estratégicos desde la Agencia para la Transformación y el Desarrollo de Andalucía, dependiente de la Junta. Y no se arrepiente.

