El balneario más deseado de Andalucía en invierno: tiene estilo árabe y está entre montañas

Al norte de la provincia de Córdoba, en la pequeña localidad de Villaharta, se encuentra un balneario con más de 150 años de historia y en un enclave privilegiado, rodeado de naturaleza, en Sierra Morena.

El municipio siempre ha sido conocido por la ... calidad de sus aguas. Tal es así que en 1873 se funda el Balneario de Aguas de Villaharta y, un poco más adelante, a principios del siglo XX se descubren más propiedades y beneficios de sus aguas: ricas en hierro, sulfuro y ácido carbónico.

Pese a que parte de las instalaciones son del siglo XIX, se han ido remodelando y adaptando para mantener la esencia de entonces y las comodidades actuales.

El balneario tiene hotel para poder pasar varias jornadas. Sus estancias son acogedoras y confortables, contando con amplios espacios con impresionantes vistas desde el interior del hotel. Las habitaciones cuentan con calefacción y aire acondicionado y en las zonas comunes hay un salón con chimenea.

Se pueden contratar distintos tipos de estancias – romántica, relax, desconexión…- en la que cada incluye una serie de masajes, sesiones y amenities.

El balneario cuenta con piscina exterior e interior y está rodeado de chaparros y la tranquilidad y la calma son dos de las características fundamentales. Además, se pueden realizar actividades al aire libre como senderismo, cicloturismo o paseos a caballo o rutas culturales por la comarca.

El hotel balneario se encuentra en plena naturaleza, en plena Sierra Morena balneario

Restaurante

Las estancias relajantes y de desconexión se completan con la carta del restaurante, que recupera sabores de antaño con productos saludables que crecen en el entorno.

Los platos mezclan vanguardia y tradición ya que utiliza recetas antiguas con las que acerca al público a los aromas y sensaciones de antes. Platos como los garbanzos con manitas de cerdo o callos, mojete de bacalao, caldillo de perdiz y otros muchos de los guisos que hoy se van perdiendo conforman su oferta.

Una de las habitaciones del hotel balneario balneario

Por su parte, la carta de vinos hace un guiño a diferentes Denominaciones de Origen de España donde no falta un Montilla-Moriles, vino de la tierra. El restaurante es un espacio alegre y de decoración sencilla que mantiene la estética clásica de los cortijos de antaño.