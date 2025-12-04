Suscribete a
El balneario más deseado de Andalucía en invierno: tiene estilo árabe y está entre montañas

Sus aguas tienen propiedades curativas y su enclave invita a la desconexión

Exterior del Balneario de Villaharta (Córdoba)
Valme J. Caballero

Córdoba

Al norte de la provincia de Córdoba, en la pequeña localidad de Villaharta, se encuentra un balneario con más de 150 años de historia y en un enclave privilegiado, rodeado de naturaleza, en Sierra Morena.

El municipio siempre ha sido conocido por la ... calidad de sus aguas. Tal es así que en 1873 se funda el Balneario de Aguas de Villaharta y, un poco más adelante, a principios del siglo XX se descubren más propiedades y beneficios de sus aguas: ricas en hierro, sulfuro y ácido carbónico.

