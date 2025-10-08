El Imserso abre el plazo de reservas: estos son los hoteles de Andalucía a los que puedes viajar por menos de 200 euros

Desde esta semana, los pensionistas ya pueden comenzar a reservar sus viajes dentro del nuevo programa de turismo del Imserso para la temporada 2025-26. Los acreditados en el programa disponen ya de toda la información necesaria sobre destinos, precios y fechas, pudiendo ... elegir entre una amplia oferta de opciones por toda España.

Aunque las reservas están disponibles desde el 6 de octubre, para los usuarios de Andalucía (así como para los de otras ocho comunidades autónomas), el calendario de reservas comienza este miércoles 8 de octubre, para los acreditados preferentes; continuará el jueves 9 de octubre para los no preferentes; y concluirá el viernes 10 de octubre, con la apertura general para los viajes que queden disponibles en cada provincia. Cabe señalar que, desde el pasado mes de septiembre, el Imserso ha remitido 2,8 millones de cartas a los 4,3 millones de personas acreditadas en esta nueva edición del programa, que contará con un total de 879.213 plazas, todas ellas accesibles desde el primer día de apertura de reservas..

Estos son los hoteles de Andalucía a los que los usuarios del Imserso pueden viajar por menos de 200 euros

De esta forma, el programa de turismo social del Imserso vuelve a poner en marcha una de sus iniciativas más esperadas, que permite a miles de pensionistas disfrutar cada año de vacaciones a precios reducidos en distintos puntos de nuestro país. En este sentido, con la nueva temporada, se mantiene la amplia variedad de propuestas que caracteriza al programa, estructurada en tres modalidades distintas.

Modalidades de viajes del Imserso 2025-26 Zona Costa Peninsular: estancias de diez y ocho días en Cataluña, Andalucía, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.

Zona Costa Insular: estancias de 10 y 8 días en Canarias e Islas Baleares.

Turismo de Escapada: estancias de 4, 5 y 6 días diferentes tipos de viajes, como 'Circuitos culturales', 'Turismo de naturaleza', 'Capitales de provincia' y 'Ciudades de Ceuta y Melilla'.

Dentro de esta oferta, Andalucía aspira una vez a ser uno de los destinos más solicitados. En esta comunidad autónoma, los beneficiarios podrán elegir entre estancias en distintas localidades, con precios que incluso en algunos casos no superan los 200 euros. En concreto, los viajes más económicos corresponden a la modalidad de 'Turismo de Escapada - Capitales de provincia', con una duración de cuatro días y tres noches, disponibles en temporada baja (de noviembre a abril) por un precio de 132,91 euros. Cabe precisar que en dicha modalidad entran hoteles de todas las capitales de las provincias de Andalucía, excepto Granada.

Hoteles de Andalucía a los que viajar con el Imserso por menos de 200 euros Hotel Crisol Almería 3* (Almería capital).

Hotel Exe Almería Centro 4* (Almería capital).

Hotel Condestable Iranzo 4* (Jaén capital).

Por otra parte, como novedad esta temporada, destaca la puesta en marcha de una tarifa plana de 50 euros para determinados viajes, con el objetivo de facilitar el acceso al programa a los mayores con menos recursos. Concretamente, el Imserso reserva 7.477 plazas para aquellas personas cuya pensión mensual sea igual o inferior a 568,70 euros, correspondiente al importe actual de las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez..