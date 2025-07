Los nuevos perfumes de hombres para este verano

En verano, por el día, hay que tener cuidado con los perfumes, ya que algunos llevan sustancias fotosensibilizantes que, en contacto con el sol, podrían provocar reacciones en la piel. Además, el calor también acelera su evaporación, haciendo que su duración sea menor. Pero en estos meses, la fragancia sigue siendo imprescindible, sobre todo para las citas de tarde y noche. Aunque en la elección del perfume, los gustos juegan un papel esencial, en verano apetecen más las propuestas frescas, cítricas, acuáticas, amaderadas suaves…

Es importante elegir opciones que tengan una gran fijación, y que siempre sean una extensión de nuestra personalidad. Si andas buscando la fragancia del verano, te ayudamos a encontrarla con esta selección de nuevas propuestas, donde encontrarás desde ediciones limitadas de perfumes icónicos, a otros completamente nuevos e incluso de marcas de autor.

Mirto di Panarea La Riserva de Acqua di Parma

Mirto di Panarea La Riserva de Acqua di Parma DR

Este perfume, reinterpretación de la icónica fragancia que se ha dejado macerar durante dos meses, rinde homenaje al mirto silvestre y a los paisajes escarpados y volcánicos dela isla de Panarea. La fragancia sale con la refrescante esencia de cedro, salvia y bayas de enebro. A continuación, se abre paso un corazón construido sobre esencias de mirto y lavanda que adquiere profundidad con el absoluto cálido de mirra. En las notas de fondo se incluyen una fracción de pachuli y absolutos de labdanum y lentisco que confieren al perfume una calidez duradera y terrosa. Precio: 152 euros, 50 ml.

Capri In Love Pour Homme de Dolce&Gabbana

Capri In Love Pour Homme de Dolce&Gabbana. DR

Light Blue Capri In Love Pour Homme Eau de Parfum, creada por Alexandra Carlin, es una fragancia amaderada especiada que se abre con la pimienta negra picante. A medida que evoluciona, las notas de corazón de higo de Capri aportan exuberantes facetas verdes, mientras que el encanto del pachulí añade profundidad y complejidad en la base. Esta fragancia masculina transporta a su portador a la brisa marina y los acantilados soleados de Capri, encapsulando su encanto italiano. Se presenta en el icónico envase Light Blue, reimaginado con un estampado de mayólica azul Capri. Precio: 99 euros, 50 ml.

Azzaro Forever Wanted Elixir

Azzaro Forever Wanted Elixir. DR

Una fragancia cautivadora que celebra la audacia, la ambición y el impacto duradero. Esta nueva versión representa la cúspide de las fragancias de Azaro, y es una fusión de contrastes: la alegre vitalidad de los frutos rojos se encuentra con la profundidad sensual del cuero, encendida por el vibrante cardamomo. Esta concentración extrema promete una estela de hasta 12 horas. Su exclusiva mezcla de ingredientes permite que cada nota evolucione con el tiempo, revelando una historia que se despliega capa a capa, desde la primera nota seductora hasta el rastro final. Presentado recientemente por el nuevo embajador global de la marca, Sebastián Yatra. Precio: 130 euros, 100 ml.

This is Him! Burning Love de Zadig&Voltaire

This is Him! Burning Love de Zadig&Voltaire. DR

Una fragancia que captura la vida nocturna del verano e intensifica cada momento, un nuevo capítulo de esta colección. «He transportado los colores y las sensaciones emblemáticas del crepúsculo: los matices anaranjados en el azul misterioso de la noche, la emoción de un nuevo encuentro y el calor de la atracción», afirma la perfumista Nathalie Lorson. «Quería que esta fragancia no sólo se oliera, sino que se sintiera, que despertara en todos ese deseo irreprimible de bailar y amarse hasta el amanecer». En la salida el acorde de ron marca el estilo de este perfume estimulante. Su dulzura se une a las esencias de naranja y pomelo. En el corazón, la profundidad de la infusión de vainilla infunde a la fragancia una energía magnética. Por último, un acorde de maderas ambarinas y pachuli evoca la sensualidad. Precio: 104 euros, 100 ml.

A* Men Stellar Eau de Parfum Lumineuse de Mugler

A* Men Stellar Eau de Parfum Lumineuse de Mugler. DR

Una reinterpretación luminosa y galáctica de su icónica firma masculina. Una propuesta que desafía las convenciones de la seducción masculina con un giro gourmand inesperado: un adictivo acorde de pistacho azul. A*Men Stellar combina la intensidad amaderada que define a la línea con una dimensión apetitosa inédita, protagonizada por el pistacho, el lavandín de Provenza y la bergamota de Calabria. El resultado es un perfume vibrante, aromático y envolvente. Creado por los perfumistas Louise Turner y Jacques Huclier, el jugo se construye entres dimensiones sensoriales: una faceta radiante, gracias a la bergamota y el lavandín; una faceta apetitosa, con un cremoso y salado pistacho azul; y una faceta poderosa, anclada en maderas intensas, ron, coñac, cacao, cuero y ámbar. El frasco combina un cuerpo negro mate con una estrella azul cobalto facetada. Precio: 115 euros, 100 ml.

Boss Bottled Citrus

Boss Bottled Citrus. DR

Un perfume de edición limitada que cautiva con una explosión de notas cítricas que le dan un giro inesperado al característico perfil olfativo de Boss Bottled. Una fragancia refrescante, elaborada por Sophie Labbé y Honorine Blanc de Firmenich, con notas cítricas, que hablan del espíritu despreocupado del verano. Se abre con una intensa salpicadura de limón Primofiore y notas de salida de bergamota. En el corazón, laten los acordes picantes, con el extracto meloso de Elemi y la esencia verde y frondosa de geranio bourbon. Las esencias de pachuli y vetiver cierran la composición. Precio: 139 euros, 100 ml.

Sándalo Sacro de Adolfo Domínguez

Sándalo Sacro de Adolfo Domínguez. DR

Elaborado a base de aceite esencial de sándalo, un aceite ancestral utilizado para calmar la mente y promover la estabilidad emocional. En las notas de salida, encontramos cardamomo, eucalipto e higo. En el corazón, sándalo, cedro e iris. En el fondo, ambroxán, haba tonka y almizcle. Precio: 49 euros.

Montblanc Explorer Extreme

Montblanc Explorer Extreme. DR

Una fragancia que invita a los aventureros a descubrir los territorios más remotos, capturados en un perfume de notas amaderadas, ambarinas y curtidas. El perfume comienza con la fusión de notas verdes, protagonizadas por la bergamota y la salvia slcarea. El misterioso pachuli se suma a la nota de Ambrofix para crear el hipnótico corazón de la fragancia. Las notas de la base están dominadas por el ámbar y los acordes de cuero. Precio: 95 euros, 60 ml.

Never Ending Summer Colección Replica de Maison Margiela

Never Ending Summer Colección Replica de Maison Margiela. DR

La última fragancia de la colección evoca los calurosos días del verano italiano. Aquí, las costas bañadas por el sol de la Costa Amalfitana resplandecen bajo el calor del mediodía. Una suave brisa transporta el aroma de los limoneros y el aire salado. El sol acaricia la piel, dejando tras de sí el leve rastro de la sal de un chapuzón en el Mediterráneo. Una fragancia solar cítrica que se despliega con un acorde único, evocando imágenes de brillantes aguas turquesas y arenas cristalinas. Las notas de naranja amarga despiertan los sentidos, el vetiver terroso y la esencia de jengibre picante añaden una profundidad inesperada, que recuerda a la tierra tostada por el sol y a las verdes arboledas de cítricos que se aferran a los acantilados. Precio: 250 euros, 100 ml.

Castley de Parfums de Marly

Castley de Parfums de Marly. DR

Inspirado en aquellos nobles visionarios que cruzaron océanos buscando lo imposible, Castley recupera el aroma del 'Tesoro de las Especias' y lo traduce a un lenguaje contemporáneo. Este perfume promete conquistar a un hombre independiente, culto y carismático, que se mueve entre rascacielos urbanos y escapadas a la naturaleza más salvaje. Su salida combina bergamota italiana, jengibre fresco y pimienta negra. En el corazón, una mezcla exquisita de Petit Grain Citronnier, pimienta Timut de Nepal (con un perfil olfativo que recuerda al pomelo y al albaricoque seco) y un acorde de neroli, aporta textura, energía y sofisticación. Y en el fondo, Akigalawood, Labdanum y un acorde de benjuí imprimen a la fragancia un carácter sensual, profundo y elegante. Precio: 270 euros, 125 ml, en Isolée.

Rich Guy de Police

Rich Guy de Police. DR

De la familia ámbar amaderada, es un viaje sensorial que comienza con una intensa y picante mezcla de especias, destacando el jengibre nigeriano, cascalone refrescante y pimienta negra. En su corazón, notamos los contrastes entre el Ajenjo, flor de azahar y las hojas de tabaco. Finalmente, un fondo cálido y envolvente de haba tonka, ante y maderas de ámbar deja un rastro lujoso y chispeante. Precio: 62 euros, 100 ml.

Guess Iconic for Men

Guess Iconic for Men. DR

Un fougére que amplifica el carácter fuerte, magnético y libre de quien la lleva. Una introducción picante de pimienta de Sichuon, pimienta negra y mandarina brillante capta la atención al instante. En el corazón, notas verdes aromáticas, mezclándose con el mate de soja y el geranio para una atracción fresca instantánea. En la base, un cautivador equilibrio de vetiver terroso, ládano cálido y acorde de ante animal. El frasco incorpora un masculino cinturón de cuero marrón, así como exquisitos detalles cosidos a mano, en homenaje a la marca de moda. Precio: 60 euros, 100 ml.

