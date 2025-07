Sebastián Yatra: «La estética me ha ayudado a sentirme bien y seguro de mí mismo»

Sebastian Yatra es una de las figuras más destacadas de la música latina de los últimos años. Nacido en Medellín, Colombia, se trasladó a Miami a los cinco años, donde empezó a interesarse por la música desde su infancia. El creador de éxitos como ' ... Robarte un beso', 'Traicionera', 'Vagabundo', 'Ojos marrones' o 'Tacones Rojos' vive a caballo entre la ciudad estadounidense y Madrid, donde ha presentado la nueva fragancia de Azzaro Parfums. Con motivo de su presentación como embajador global de la firma, Yatra ha charlado con ABC Estilo de sus cuidados de belleza, sus trucos para que el perfume dure más tiempo y sus operaciones de estética.

- ¿A qué huele Sebastián Yatra?

Huelo a Azzaro y estoy súper feliz por esta oportunidad que me ha dado la vida de trabajar con una marca que realmente amo. No solo me gustan sus perfumes, es que tengo una conexión con ellos desde pequeño. La primera fragancia que olí fue de Azzaro, porque es la que usaba mi papá y es la que sigue usando.

- ¿Te ha interesado siempre el mundo de los perfumes?

Sí, siempre he sido de perfumarme, desde pequeño. Oler bien y sentirme limpio son clave para mí. Me ha parado mucha gente a lo largo de mi vida para decirme que huelo bien. Y espero que a partir de ahora me sigan parando.

- ¿Algún truco para que el perfume te dure más tiempo?

Echarme muchísimo… Yo soy de los que lo tiran al aire y paso por debajo.

Sebastián Yatra durante la presentación de Forever Wanted Elixir de Azzaro, un perfume con olor a cuero, frambuesa y cardamomo. DR

- Además del perfume, ¿qué productos no faltan nunca en la rutina de belleza de Sebastián Yatra?

Antes no usaba casi nada, ahora estoy más concienciado con el tema del 'skincare' y con el protector solar. Mi madre, que tiene 56 años, parece cada día más joven, tiene una piel muy bella y siempre se ha protegido del sol. Es algo que me ha marcado y cada vez soy más consciente de la necesidad de aplicar fotoprotección a diario.

«Me ha parado mucha gente a lo largo de mi vida para decirme que huelo bien»

- ¿Cómo cuidas tu pelo?

El pelo, gracias a Jesús (de Paula, su estilista), yo me pongo lo que él diga. Confío en él. Yo tengo una cabeza que está todo el día pensando en muchas cosas. Armar una canción es como armar un edificio, mi cabeza no para en todo el día. Soy obsesivo con eso, y por eso dejo que cada uno haga su trabajo.

- ¿Y tu barba?

En la barba he aprendido yo a cuidarla. Ahora quiero dejarme más baja la barba que el bigote, me di cuenta de que me gusta más así. Cuando los tengo del mismo largo, me veo muy señor.

- Cuando sales de viaje, ¿algún imprescindible beauty que no falte en tu neceser?

El cepillo de dientes es lo más importante y el perfume. Si se me olvida, voy al Duty Free a buscar mi Azzaro, que no me falte. El perfume le da a uno también paz y tranquilidad. Yo me pongo mi fragancia y me siento listo para comerme el mundo. Lo uso todo el rato, incluso para ir al gimnasio.

- En España hasta hace unos años, nadie hablaba de sus operaciones estéticas, pero tú no tienes problemas en hacerlo… ¿cuéntanos qué te has hecho?

Creo que si tienes la posibilidad de cuidarte y de hacer cosas que te hacen sentir bien y seguro de ti mismo, está bien hacerlo. Merece la pena cuidarse, pero sin obsesionarse, no hay que llegar al punto de estar irreconocible, todo en su justa medida. Hace cinco años, me pegué las orejas (la cirugía conocida como otoplastia). También tuve ortodoncia desde pequeño, y me puse pelo. Mi papá es súper calvo y decidí adelantarme, y estoy feliz.

- ¿Cómo te ha ayudado la estética?

Me ha ayudado en mi seguridad. La presencia es algo importante, y algo que te hace sentir bien, y no me refiero a ser más lindo o linda, sino a estar bien contigo mismo, a ver tu mejor versión. Por eso me cuido más conforme pasan los años. Después de hacer la portada de Men's Health, viajo siempre con mi entrenador, Emiliano Izquierdo del Barco (@nano_izqboat). Entreno casi todos los días y como bien. Todos tenemos que poner algo de nuestra parte, no basta con las cirugías estéticas.

«Entreno casi todos los días y como bien. Todos tenemos que poner algo de nuestra parte, no basta con las cirugías estéticas»

- En referencia a ese cambio físico, ¿cómo consigues mantenerlo?

Hago un poco de todo, el año pasado hice la maratón de Nueva York, y ahora me estoy preparando para hacer una Hyrox. Una de mis metas para fin de año es hacer 25 dominadas seguidas, pero, de momento está lejos... Ayer hice 51 flexiones seguidas, no estuvo mal.

- Aún eres muy joven, pero ¿cómo crees que llevarás envejecer?

Me da tristeza enfermarme, esa parte de la vejez, de no poder hacer las mismas cosas, sí me preocupa, pero por el aspecto físico no me importa.

- ¿Cuál ha sido tu mejor momento profesionalmente?

Creo que cada uno ha tenido algo especial. Momentos como cuando ganamos los Grammy con Tacones rojos y Dharma, cuando canté en los Oscar, las giras que he hecho, el año pasado, que fui protagonista en Broadway, los momentos haciendo La Voz en España, para mí son sueños que tenía desde pequeño que se van cumpliendo. Otro sueño que estoy materializando ahora es que me he pasado la vida de aeropuerto en aeropuerto, en los Duty Free siempre veo las campañas de perfumes y soñaba con hacer alguna de esas campañas y ha llegado.

- ¿Tienes algún sueño sin cumplir?

Son muchos, pero más por un tema de que yo soy un soñador, mi cabeza está todo el día imaginando situaciones hipotéticas, soy mega optimista, entonces desde pequeño yo ya me había imaginado estas cosas que me están pasando, no me pongo techo a nada. En lo profesional me dejo sorprender, estoy muy contento con lo que vaya llegando siempre que la música me siga divirtiendo. Obviamente, me encantaría algún día formar mi propia familia, creo que falta aún, pero me parece súper lindo. Ser papá debe ser divertido, cuando es con la persona que amas, es una responsabilidad tremenda también guiar a alguien en esto tan loco que le llamamos vida, pero debe ser muy interesante. Otro sueño es que quiero cantar en todos los países del planeta… Así que bueno hay cosas por hacer.