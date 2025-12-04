El superdeportivo de lujo que se ha vendido por 20 millones en una subasta

La casa de subastas Sotheby's pasó bajo el mazo el mes de noviembre una joya automovilística durante un multitudinario evento en Las Vegas que se ha convertido en uno de los superdeportivos nuevo más caro jamás subastado. El vehículo en cuestión ... era un S1 LM de Gordon Murray que alcanzó los 20,63 millones de dólares (unos 17,8 millones de euros al cambio actual). Lo que hace tan especial a este ejemplar es que se trata de unas de las cinco únicas unidades fabricadas en el mundo, todas ellas para el mismo cliente.

El vehículo lleva una placa especial en la parte trasera que hace referencia al diseño personalizado que es sotheby's

El S1 LM es una evolución moderna del legendario McLaren F1 que arrasó en Le Mans en 1995. Este presenta un acabado con carrocería de fibra de carbono con un dramático perfil en forma de botella que reemplaza la forma cuadrada y erguida del F1 LM. La carrocería se estrecha en el centro reduciendo el peso visual, mientras que los guardabarros que son más anchos y robustos dan cabida a unas ruedas más grandes. Por su parte, la parte trasera incluye una insignia que rinde homenaje a la original de LM, pero que en este caso tiene un significado más profundo, pues la S lo identifica como una creación de Gordon Murray Special Vehicles, mientras que el 1 hace referencia a su papel como el primer y más significativoautomóvil surgido de la marca.

Otras características del vehículo son llantas de cinco radios de aleación de aluminio forjado ultraligero, consola central ligera y rediseñada, volante deportivo extraíble y ventanillas de policarbonato de última generación, entre otras cosas. En su interior destacan los pequeños detalles como la palanca de cambios que, hecha a medida, cuenta con un raro cristal de cuarzo en el centro, una pieza que solo se puede encontrar en algunas regiones de Pakistán, y en su interior presenta bolsas diminutas de aceite en estado líquido.

Lo más destacado de su interior es la palanca de cambios que lleva un cuarzo en el centro sotheby's

Su sistema de propulsión es un motor V12 fabricado a medida de Cosworth con una cilindrada aumentada de 4.3 litros. Esta unidad, asociada a una caja de cambios manual de seis velocidades, desarrolla 700 CV de potencia y 501 Nm de par motor. Cuenta, además, con un conjunto de componentes de competición como pistones ligeros recubiertos de carburo de silicio, válvulas y bielas de titanio y un sistema de lubricación por cárter seco.

Se desconoce la identidad del nuevo propietario, pero lo que sí se sabe es que este colaborará con la compañía Gordon Murray y su división Special Vehicles para personalizar algunos detalles.