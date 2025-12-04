Suscribete a
El superdeportivo de lujo que se ha vendido por 20 millones en una subasta

El coche en cuestión es uno de los cinco ejemplares del S1 LM que la firma Gordon Murray Special Vehicles creó para un mismo cliente como una evolución del McLaren de Fórmula 1 LM

Así es el vehículo que Sotheby's ha vendido en Las Vegas por más de 20 millones
Así es el vehículo que Sotheby's ha vendido en Las Vegas por más de 20 millones
Rocío Jiménez

Rocío Jiménez

La casa de subastas Sotheby's pasó bajo el mazo el mes de noviembre una joya automovilística durante un multitudinario evento en Las Vegas que se ha convertido en uno de los superdeportivos nuevo más caro jamás subastado. El vehículo en cuestión ... era un S1 LM de Gordon Murray que alcanzó los 20,63 millones de dólares (unos 17,8 millones de euros al cambio actual). Lo que hace tan especial a este ejemplar es que se trata de unas de las cinco únicas unidades fabricadas en el mundo, todas ellas para el mismo cliente.

