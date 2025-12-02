Escapada de longevidad al centro pionero de la talasoterapia en España

El agua del mar se ha utilizado con fines curativos y médicos desde la época de los romanos y los griegos. De hecho el término talasoterapia, acuñado en el siglo XIX, procede de dos palabras griegas: thalassa, mar, y therapeia, curación. En España fue ... el doctor Joaquín Farnós quien fundó el primer centro de talasoterapia, en 1966, conocido como Centro Termalismo Helio Marino de Benicassim. Ubicado solo a unos metros del mar Mediterráneo (condición indispensable para ser un centro de talasoterapia), se convirtió en un lugar de referencia para la recuperación de distintas patologías desde los años 70. Tras un cierre en 1991, el centro emergió convertido en Palasiet Wellness Clinic & Thalasso. Ahora son los cinco hijos que tuvo el doctor Farnós, con su esposa Teresa de los Santos Pascual, los que gestionan este establecimiento que propone una experiencia 360 para que sus clientes aprendan a cuidarse.

Una villa con historia

Palasiet se ubica en la localidad castellonense de Benicassim, en la zona conocida como el 'Biarriz valenciano' por los palacetes y villas que fueron construidos en los últimos años del siglo XIX y principios del XX. Con un estilo modernista, estas mansiones se erigieron frente a la playa Voramar y muy cerca de la línea de ferrocarril que unía Castellón y Tarragona. Hoy es una vía verde, que se puede recorrer a pie o en bicicleta, que discurre entre Benicassim y Oropesa, y que atraviesa un entorno natural de gran valor y con vistas al Mediterráneo.

La localización de Palasiet es uno de sus puntos fuertes: además de la cercanía al mar (de donde coge el agua que se usa en el recorrido biomarino), el complejo está rodeado de una abundante vegetación: pinos, burganvillas, magnolios, plantas aromáticas… y detrás la montaña. Su segundo punto fuerte es el personal, siempre con una sonrisa, y dispuesto a que cada cliente se sienta único y especial.

En cuanto a sus instalaciones, Palasiet Wellness Clinic & Thalasso dispone de 78 habitaciones, divividas en seis categorías, con amplias terrazas y la mayoría con vistas al Mediterráneo. En el restaurante Natural se ofrecen menús saludables inspirados en la cocina mediterránea. Además, existe la opción de personalizar la dieta con el equipo de nutrición. Cuenta con dos piscinas exteriores, además del área de talasoterapia, con piscina termal de agua de mar a 36º C, piscina de contraste a 14º C, chorros cervicales, lumbares, asientos de agua, sauna finlandesa, baño turco y diferentes tipos de jacuzzi. No falta el gimnasio equipado con máquinas de todo tipo, incluso para practicar pilates reformar, y otras salas para para fisioterapia, yoga, taichi, etc.

Palasiet fue el primero centro de talasoterapia de España. DR

Atención personalizada

Lo primero que reciben los huéspedes, que deciden disfrutar de alguno de los programas wellness de Palasiet, es una agenda, donde además de apuntar sus citas, y logros pueden escribir sus propósitos, expresar cómo se sienten. En ella hay diversos recursos como la rueda de las emociones, consejos para preparar un plato saludable o para tener un sueño reparador.

Lourdes Ramón, psicóloga y orientadora del centro, nos cuenta los cinco pilares del método: «la talasoterapia, la supervisión médica, la nutrición, la actividad física y el equilibrio emocional». En torno a todos ellos, la clínica ofrece diversos programas: longevidad, puesta en forma, détox, menopausia vital, pérdida de peso (el más demandado), etc.

Tras una primera evaluación médica, el equipo, formado por profesionales de todas las disciplinas (médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, entrenadores personales, esteticistas, cocineros…) ayuda a que cada huésped tenga una experiencia personalizada y no solo disfrute de unos días de autocuidados, sino que también aprenda cómo debe cuidarse después en su casa.

La doctora Katherine Lozano, especialista en medicina integrativa de Palasiet, nos explica que «cuando los pacientes encuentran sentido a algo, le otorgan una emoción y así es más fácil que lo conviertan en un hábito, nos gusta decir que somos un centro psico-educativo». Palasiet no quiere ser solo una clínica más donde desconectar, sino, un lugar de aprendizaje para que cada uno descubra qué puede hacer para vivir y sentirse mejor.

Desconexión en la clínica wellness Palasiet Situado en Benicassim, el centro ofrece diversos programas para cuidarse y relajarse. DR

El programa de longevidad

La longevidad se ha convertido en el término de moda en los últimos años. Longevidad es vivir más años, pero vivirlos de forma saludable, y para ello es esencial cuidarse desde jóvenes, y hacerlo de forma integral: alimentarse bien, dormir adecuadamente, practicar algún deporte, controlar el estrés, cuidarse la piel. El doctor Farnos también fue pionero en la longevidad, y estableció como objetivo de su clínica mejorar el estado físico y emocional de sus huéspedes. Sobre esa base, la clínica ofrece el programa de longevidad que puede durar una semana (desde 3.033 euros/persona) o diez días (desde 3.870 euros/persona).

Los pilares del programa, según la doctora Katherine Lozano, son «prevenir enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento, reducir la inflamación crónica de bajo grado, organizar la salud metabólica, hormonal e inmunológica, fomentar hábitos sostenibles de alimentación, ejercicio físico, gestión emocional y descanso y mejorar la calidad de vida y el bienestar general, promoviendo un envejecimiento activo y consciente».

El punto de partido es un test de longevidad que incluye un test de estrés oxidativo, perfil de composición corporal, analítica metabólica y hormonal y consulta específica de longevidad. A partir de allí se traza una estrategia personalizada que engloba una dieta específica, con prácticas de crononutrición, reequilibrio de la microbiota, regulación metabólica, etc. La optimización del descanso es otro de los puntos fuertes, ya que la falta de sueño de calidad es uno de los factores más determinantes en el envejecimiento acelerado, en paralelo se ofrecen terapias de relajación y gestión emocional para reducir el estrés.

No faltan actividades diarias como charlas de longevidad y biohacking, clases de cocina saludable, prácticas de yoga, pilates, tonificación, estiramientos, taichi, el recorrido biomarino, los paseos por el entorno, como la vía verde o un baño en el mar, que se incluye dentro de la experiencia Despertar vital, y que invita a ver amanecer desde la playa.

La estética también es importante en la longevidad, así que el programa cuenta con un test facial que realiza Manuela Auñón, experta en estética con una dilatada experiencia. Tras el diagnóstico con una avanzada aparatología que analiza tanto la dermis como la epidermis con luces ultravioleta, infrarroja o 3D, se pautan los tratamientos.

Programa de longevidad en Palasiet Una experiencia de bienestar que engloba nutrición, descanso, actividad deportiva y tratamientos estéticos. DR

Sorprende que una clínica de bienestar tenga un programa estético tan extenso para el cuidado tanto facial, como corporal e incluso capilar. El departamento de estética está bajo la supervisión del doctor Juan Ricart, médico estético de Castellón, y ofrece tratamientos clásicos de un centro de talasoterapia como las envolturas en algas, la lodoterapia o las vendas thalasso,así como todo tipo de aparatología, para rostro y cuerpo, LPG, Presoterapia, Adipologie, Hydrafacial…

Una de las terapias más vanguardistas que se pueden disfrutar en Palasiet es el Método Ion, la única aparatología del mundo que utiliza iones en tratamientos estéticos, y que cuenta con dos patentes. Combina flujos iónicos, microcorrientes y ozono en un solo dispositivo, con el resultado de una piel más firme, jugosa y rejuvenecida. Sirve para mejorar las manchas, reducir cicatrices, tonificar la papada, aternuar las bolsas y las ojeras e incluso redefinir los labios.