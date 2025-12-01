El reloj de lujo que lleva Luis de la Fuente, seleccionador de España

El seleccionador Luis de la Fuente aseguraba la clasificación directa de España para la Copa Mundial de la FIFA 26™ tras el empate del equipo contra Turquía durante la fase de clasificación europea, que tenía lugar el pasado 18 de noviembre en el ... Estadio La Cartuja de Sevilla. España igualaba entonces el récord mundial de 31 partidos oficiales sin conocer la derrota.

Con el estilo clásico y neutro que le caracteriza, son muchos los futbolistas, y entrenadores que a menudo apuestan por pequeños detalles en su estilo que marcan la diferencia, siendo los relojes, -de lujo- sus mayores aliados.

Luis de la Fuente con parka de elPulpo Reuters

La marca española elPulpo es la encanrgada de vestir a La Roja fuera del terreno de juego. Una firma gallega que apuesta por una sastrería funcional y elegante con lo que tanto jugadores como cuerpo técnico han aparecido en diversas ocasiones. Además del traje, en una de sus últimas apariciones Luis de la Fuente escogía una de las parkas clásicas de la firma. En color azul marino, se trata de una prenda confeccionada en poliéster reciclado que cuenta con bolsillos laterales, forro interior y un detalle de parche engomado con el reconocible logo de la marca en uno de sus brazos. Un abrigo que actualmente se encuentra disponible en la web de la marca con un precio de venta de 199,90 euros.

El reloj de lujo del seleccionador

Luis de la Fuente con reloj IWC D.R.

Más allá de su vestuario, en su muñeca llamó la atención un reloj. Se trata del IWC Ingenieur Automatic 42 (Ref. IW338903), una pieza que cuenta con una caja de cerámica de 42 mm y un estilo actual y desenfadado.

El Ingenieur Automático 42 combina el diseño de brazalete integrado derivado del de Gérald Genta con una ejecución completamente en cerámica por vez primera. Con un movimiento de cuerda automática, incorpora además un brazalete de cerámica en color negro. Su precio de venta es de 21.300 euros.