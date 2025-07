Perfume, eau de toilette o colonia, ¿en qué se diferencian?

Cuando has ido a comprar tu fragancia favorita, ¿has dudado entre elegir un eau de parfum o un eau de toilette? Se trata de productos similares, pero con algunas diferencias. La primera es el precio, normalmente, un eau de parfum suele ser más ... caro que un eau de toilette (dentro de una misma marca). Pero la diferencia clave radica en la fórmula. Las fragancias se pueden clasificar teniendo en cuenta diversos criterios, por ejemplo, las notas y familias olfativas (gourmand, floral, amaderado…), la exclusividad (perfumes nicho o comerciales) y también la concentración de aceites esenciales, el ingrediente clave para conseguir el aroma.

En esta última radica la diferencia entre el eau de parfum y el eau de toilette, como explica Miguel Bartolomé, brand manager de Isolée. «La diferencia principal está en la concentración de aceites. De esta forma, el eau de parfum se asocia a concentraciones mayores que el eau de toilette. Para aterrizarlo un poco más, el eau de parfum tiene una concentración entre el 15% y el 20% de aceites esenciales mientras que eau de toilette tiene una concentración más baja, entre un 15% y un 5%. Esto hace que mientras que el eau de parfum suele tener una duración y proyección mayor, en el eau de toilette la evolución de sus notas aromáticas se percibe con más rapidez y se asocia normalmente a fragancias más frescas y livianas».

Tipos de fragancias según su concentración de aceite esenciales

Aunque los más habituales son los eau de parfum y los eau de toilette, existen otros tipos, como las colonias, los extractos de perfume o el elixir. Los porcentajes son aproximados, ya que cada marca de perfumería trabaja de forma personalizada, pero en líneas generales, la clasificación de las fragancias, según la concentración de aceites esenciales, es la siguiente, según nos cuenta Manel Pastrana, fundador de Nasopia: «entre el 2 y el 5% de esencia es el eau de cologne (EDC), muy fresca y volatil, ideal para el verano; entre el 6 y el 10%, está el eau de toilette (EDT), ligera, refrescante y de uso cotidiano; entre el 12 y el 18%, está el eau de parfum (EDP), intensa, duradera y más sofisticada; entre el 20 y el 30% está el parfum o extrait de parfum, muy concentrado, más denso y de alta fijación; y entre el 30 y el 40 % por más, está el elixir, conocido también como absolu o pure parfum, que es la máxima concentración y longevidad extrema».

¿A mayor concentración de aceites esenciales, mayor duración de la fragancia?

Una de las cuestiones que más preocupan al usar una fragancia es su duración. A todos nos gusta oler bien, que a nuestro paso, quede una estela de buen perfume. Cabría pensar que a mayor concentración de aceites esenciales, mayor duración de la fragancia, pero Miguel Bartolomé explica que «en perfumería no todo es matemática pura. La durabilidad de una fragancia depende de muchísimos factores. En primer lugar, deberíamos hablar de la calidad de los ingredientes y de las materias primas, ya que juegan un papel fundamental en este asunto. Lo mismo sucede con la formulación de la fragancia. Además, los procesos en la producción de la fragancia juegan un papel fundamental».

Por otra parte, a la hora de conseguir que el perfume dure más tiempo, entran en juego otras variantes, como el pH de la piel, dónde se aplica (los expertos aconsejan hacerlo en las zonas de pulso), cómo se usa (sobre la piel hidratada, en general, se puede conseguir mayor durabilidad), etc.

Elixir, la última tendencia de la perfumería

Aunque los eau de parfum y los eau de toilette son las fragancias más populares, la última tendencia de las marcas es el elixir, la versión más intensa. Según Miguel Bartolomé, «algo que debemos tener en cuenta es que no se trata simplemente de aumentar la concentración. Este formato permite crear versiones innovadoras de fragancias ya existentes, modificando la fórmula original, añadiendo ingredientes nuevos o invirtiendo la pirámide olfativa. No obstante, se les presupone una mayor intensidad y duración, y eso es precisamente por lo que se han puesto de moda». Manel Pastrana, añade, por su parte, que «el elixir responde, también, al deseo de un consumidor más exigente, más informado y en búsqueda de perfumes que no solo huelan, sino que dejen huella».