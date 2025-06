Cómo afecta el deporte y los suplementos deportivos a la caída del pelo

La caída del pelo es uno de los problemas estéticos que mas preocupan al hombre. Las causas son diversas, desde la genética a los factores hormonales, el estrés o algunas patologías. Pero, ¿alguna vez has pensado cómo afecta la actividad física al cabello ... ? Desde Hospital Capilar explican que no existe una relación directa entre el entrenamiento físico y la salud capilar, pero que el ejercicio regular puede mejorar la circulación y la salud en general, lo que también beneficia al cabello.

De la misma opinión es el doctor Carlos Portinha, Chief Clinical Officer del grupo Insparya, quien asegura que «la práctica regular de ejercicio físico puede ser beneficiosa para la salud capilar. El deporte mejora la circulación sanguínea y la oxigenación del cuero cabelludo, fortaleciendo los folículos pilosos y promoviendo un crecimiento más saludable del cabello. Además, el ejercicio ayuda a reducir el estrés, uno de los principales factores que pueden desencadenar o empeorar la caída del pelo, ya que el estrés eleva los niveles de cortisol, hormona que afecta negativamente al folículo piloso».

Sin embargo, el experto advierte sobre el peligro del ejercicio extremo. «El exceso de ejercicio, especialmente si se acompaña de una nutrición inadecuada y falta de descanso, puede aumentar los niveles de estrés fisiológico, elevando el cortisol y afectando negativamente a la salud capilar. El ejercicio extremo puede alterar el equilibrio hormonal y provocar deficiencias nutricionales, factores que pueden contribuir a la caída del cabello en personas predispuestas». El doctor Portinha cree que, en cualquier caso, «el ejercicio moderado y bien planificado, junto con una dieta equilibrada y buen descanso, suele tener efectos positivos sobre el cabello».

Creatina y caída del pelo, ¿mito o realidad?

La creatina es uno de los suplementos más populares entre los amantes del fitness ya que mejora el rendimiento en deportes de alta intensidad, e incrementa la masa muscular. Pero también se ha asociado con la alopecia, a raíz de un estudio publicado en 2009 en el Clinical Journal of Sport Medicine, en el que se habló del aumento en los niveles de DHT (dihidrotestosterona) en jugadores de rugby que tomaban creatina. La DHT sí está relacionada con la calvicie androgenética. Sin embargo, el doctor Carlos Portinha asegura que «la evidencia actual no es concluyente: aunque la creatina puede elevar la DHT dentro de valores normales, no se ha demostrado que cause directamente la caída del cabello. En personas predispuestas genéticamente a la alopecia androgenética, la creatina podría acelerar el proceso, pero no lo provoca de forma universal y no en pacientes sin esa enfermedad».

Proteínas en polvo y calvicie

También es habitual que las personas que hacen ejercicio físico regular tomen proteínas en polvo para mejorar su rendimiento. Desde Hospital Capilar sostienen que el consumo moderado de proteínas en polvo generalmente no afecta de forma negativa al cabello, pero si se abusa o se tiene una dieta desequilibrada, puede generar desequilibrios que podrían influir en la salud capilar.

«En concreto, un exceso de proteínas pude sobrecargar los riñones y alterar el equilibrio de nutrientes, lo que a su vez puede afectar a la caída del cabello, haciéndolo más débil o propenso a caerse», afirma la doctora Mª del Carmen Soto.

El doctor Portinha añade que «no existen evidencias sólidas que demuestren que el consumo elevado de proteínas o batidos proteicos provoque calvicie o alopecia por sí solo. Sin embargo, algunos batidos de proteínas contienen aditivos como creatina o precursores hormonales que podrían, en personas predispuestas, acelerar la caída del cabello al aumentar la DHT. En general, una dieta rica en proteínas es beneficiosa para la salud capilar, siempre que sea equilibrada y no se abuse de suplementos con aditivos hormonales».

Cómo cuidar tu cabello si eres deportista

El deporte es un aliado para la salud, y como ha quedado demostrado, también puede serlo para el cabello, siempre que se combine con una alimentación equilibrada y variada y el descanso adecuado. En cuanto a la suplementación deportiva, lo ideal es no excederse y tomarla bajo las recomendaciones de un médico o nutricionista. «Es importante mantener una dieta equilibrada, hidratarse bien, evitar excesos de suplementos, reducir el estrés y descansar lo suficiente, además de consultar con un profesional para ajustar la suplementación que se esté tomando», apunta la doctora Soto.

Por otra parte, es esencial después de realizar deporte eliminar el sudor del cuero cabelludo, mediante el lavado del pelo. Cabe recordar que la caída del pelo no está asociada al lavado frecuente en ningún caso. «Después de hacer deporte es recomendable eliminar el sudor y las toxinas del cuero cabelludo para evitar irritaciones y mantener la salud capilar. Por ello, se debe llavar el cabello después de cada entrenamiento, siempre utilizando un champú suave y adecuado para uso frecuent», recomienda el doctor Portinha, de Insparya.